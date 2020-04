Virolog Kekulé: Některé země nákazu nezvládly. Zavřené hranice mají smysl

Izolace musí podle Alexandera Kekulého trvat několik týdnů. Důvodem je to, že její efekt se projeví až po čase. Trvá zhruba 5 dnů, než se nemoc projeví, a dalších několik dní se nákaza diagnostikuje. Celkově tak prý nahlížíme na současný stav s dvoutýdenním zpožděním. Koronavirus je dle Kekulého hrozbou pro lidstvo i ekonomiku.

Kekulé doporučuje důsledně chránit rizikové skupiny, zejména seniory od 65 let a výše, ať už bydlí doma, nebo v zařízeních pro seniory. Měli by mít přístup ke kvalitním rouškám, jaké se používají v nemocnicích, pro případ, že musí vyrazit ven. Dále je podle názoru Kekulého třeba zásadně navýšit počet testů, aby mohl být otestovaný každý, kdo o to má zájem.

"Lidé tak budou moci sami zjistit, jestli nejsou nemocní a zda mohou například za rodiči, nebo za jinými lidmi s vyšším rizikem infekce. Testy jsou rozhodující v mnoha situacích, včetně chytré karantény. Pokud například budeme chtít navštívit svou babičku, která je nemocná, nebo prostě jen už v letech a patří do rizikové skupiny, mělo by být možné si udělat test na koronavirus," řekl Kekulé.

Člověk tak hned bude vědět, zda za babičkou může vyrazit, nebo ne. To samé by mělo platit v nemocnicích, kde je riziko vysoké či domovech pro seniory. Chránit se musí i závodníci a soutěžící na sportovních akcích, i když se budou konat bez širšího publika. "Máme možnost se sami rozhodnout, je mnohem lepší, když stát vše diktuje shora, jako je to vidět v Asii," vyjádřil se uznávaný virolog.

Velkým problémem jsou podle Kekulého také hraniční kontroly. "Je logické, že některé země budou v boji s nemocí rychlejší a úspěšnější. Východoevropské země, u kterých epidemie vypukla později, budou úspěšnější a situaci zvládnou poměrně rychle," zhodnotil a doufá, že stejným způsobem se virus podaří zkrotit také v Německu.

U jiných zemí, které mají s Německem společné hranice, je ale dle Kekulého jisté, že situaci prozatím nezvládly. Dle jeho slov jde o dovolenkové destinace, asijské země, či státy se špatným systémem zdravotnictvím. Uzavřené hranice podle jeho slov napomáhají zamezit šíření viru. "Zakázat by se měl nedůležitý turistický ruch a lidé, kteří přicestují, by měli být kontrolováni, jako tomu bylo na začátku. Měly by být k dispozici rychlotesty a teploměry. Cestující by měli být informováni, aby věděli, jaká opatření je třeba dodržovat. Teprve pak se mohou začít uvolňovat restrikce," prohlásil Kekulé.

Je prý také třeba čekat na další vývoj v zemi. Hranice je možné otevřít v případě, že je situace v sousedních zemích srovnatelná. V zemích, které jsou spíše chudé, nebo aktuálně v jižní Americe, taková situace podle Kekulého nastane až za dlouhou dobu.

"Ve Wu-chanu jsme viděli, jak nemoc porazit, ale byla to drastická opatření za cenu velkých obětí. Udělali hodně rigidní opatření, v Evropě je třeba najít jinou cestu. Při chytré karanténě každý nese kus zodpovědnosti sám a je to dobrá cesta," popsal Kekulé.

V Německu se dle jeho slov hojně diskutuje o problematice vyhledávání dat přes telefon, tzv. mobilním data trackingu. "Je to extrémní zásah do základních lidských práv, pokaždé by se vědělo, kde kdo je, a to není z epidemiologického hlediska nutné. Hromadění nesmyslných dat nemá epidemiologický důvod," uzavřel Kekulé.