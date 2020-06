Virologové odmítli vládní postup proti Covidu. Na virus vyzráli jinak

Zdravotníci z Nizozemska kritizují laboratoře za to, že netestovaly tak, jak mohly. V březnu využily jen polovinu dostupných testů, v dubnu dokonce jen 30 procent. Podle virologů Alexe Friedricha a Coretty van Leerové je přitom právě plošné testování cestou, jak snížit počet úmrtí na Covid-19.

Friedrich a Leerová už v březnu kritizovali postup vlády, která se rozhodla bojovat s koronavirem pomocí takzvané kolektivní imunity. Vedoucí mikrobiologie a infekčních nemocí z univerzity v Groningenu (UMCG) Friedrich prohlásil, že severní region Nizozemska bude postupovat jinak.

Zatímco národní taktika velela testovat především vážné případy a nejvíce ohrožené skupiny, jako jsou zdravotníci nebo senioři, UMCG se vydala cestou, kterou radila Světová zdravotnická organizace (WHO): testovat, testovat, testovat. I lidé bez příznaků totiž mohli být nemocní.

"Vláda tvrdila, že diagnóza je zajímavá pro statistiku, ale není důležitá pro boj proti nemoci. S tím silně nesouhlasím," citoval Friedricha už dříve portál The Irish Times, který se tématu věnoval. UMCG proto zřídila vlastní laboratoř, najala mediky a požádala místní úřady, aby k nim lidi posílaly na testy.

"Prostě jsme to zvládli. Životy zachráníte tím, že určíte diagnózu. Správná diagnóza, trasování případu, informace, to jsou jedny z nejsilnějších zbraní, které máme, abychom bojovali proti viru," doplnil odborník. Tím, že brzy oddělili nakaženého od ostatních, zabránili dalšímu šíření nemoci.

S odstupem týdnů se ukázalo, že to funguje - k začátku dubna v oblasti kolem Groningenu meziročně narostl počet úmrtí jen o čtyři procenta, zatímco v nejvíce postižené části země, Severním Brabantsku to bylo o 40 procent více. Přispělo k tomu ale zřejmě i to, že jarní prázdniny byly na severu dříve, a tak se lidé vrátili z Rakouska či Itálie ještě před epidemií.

Nizozemská média navíc přinesla informaci, že laboratoře testovaly mnohem méně, než mohly. Podle průzkumu portálu televizního pořadu Nieuwsuur, kterému odpovědělo 30 center, zůstalo v březnu nevyužitých 50 procent testů, v dubnu dokonce 70 procent.

Podle zdravotníků, kteří vládní postup kritizují, mohly testy zachránit stovky životů, především v pečovatelských domovech. Právě na sociální zařízení a také nemocnice se Friedrichův tým zaměřil. Jakmile se objevil nakažený mezi lékaři, okamžitě se zavedla přísná opatření.

Počet testovaných nyní klesá i v Česku. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) vysvětlil proč: