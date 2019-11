Počet nakažených virem HIV v Česku stoupl o 130 %! Testování je zdarma

Až do 29. listopadu se můžete v rámci Evropského týdne testování na HIV a žloutenky nechat testovat anonymně a zdarma na nejen sexuálně přenosné choroby. Na týdenní akci naváže 1. prosinec, kdy si připomínáme Světový den boje proti AIDS.

Riziko nákazy virem HIV při nechráněném sexuálním styku roste. Jen za posledních osm let se počet nově nakažených virem HIV zvýšil o téměř sto třicet procent. Česko se tak dostalo na pátou pozici zemí s nejvyšším nárůstem počtu nově nakažených. Před námi jsou Filipíny, Egypt, Madagaskar a Černá Hora, těsně za námi skončilo Slovensko.



Evropský týden testování na HIV a žloutenky je zaměřen na zpřístupnění bezplatného testování infekce HIV doplněného o testování žloutenky typu B a C a někde také o testování na syfilis. Cílem je včasné odhalení infekcí, které vedou k těžkým onemocněním a bez léčby končí smrtí. Testování a poradenství v rámci kampaně probíhá na mnoha místech až do 29. listopadu. Do kampaně se zapojují státní, soukromé i neziskové organizace, nejbližší testovací místo můžete nalézt ZDE.



Včasné odhalení nemoci přitom umožňuje podstoupit léčbu, která výrazně přispívá ke zlepšení kvality života. Čím dříve je infekce odhalena, tím účinněji odpovídá tělo pacienta na léčbu a předchází těžkému průběhu onemocnění. Do konce letošního září počet nemocných s diagnostikovanou infekcí HIV v Česku podle údajů Státního zdravotního ústavu (SZÚ) dosáhl 3549, z toho téměř polovina žije v Praze.



Virus HIV se přenáší zejména sexuálně nebo kontaktem s infikovanou krví při injekčním užívání drog. Testování by měli využít především lidé, kteří měli v minulosti nechráněný pohlavní styk, zejména muži mající sex s muži a osoby poskytující sexuální služby za úplatu, a současní i bývalí injekční uživatelé drog.



V oblasti prevence přenosu viru HIV se doporučují osvědčená pravidla: věrnost v partnerských vztazích, při náhodném sexuálním kontaktu vždy správně a důsledně používat prezervativ, uživatelé drog by měli používat výhradně sterilní vybavení při injekčním užívání.