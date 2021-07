Virus se teď šíří hlavně mezi mladými. Mají menší zájem o očkování

V Česku přibylo za středu 279 nově nakažených koronavirem, což je dvakrát víc než minulou středu. Reprodukční číslo udávající, kolik lidí nakažený člověk dál infikuje, stouplo po svátcích na 1,2. Podle odborníků přibývá nakažených hlavně mezi lidmi do 29 let, tedy ve skupině, která je nejméně proočkovaná. Oproti předchozímu týdnu ale v nemocnicích pacientů s koronavirem ubylo. Aktuálně jich je tam 33, z toho dva ve vážném stavu.

Situace v Česku se v poslední době mírně zhoršuje. Za minulý týden přibylo téměř tisíc nakažených. Dalších 513 onemocnělo covidem-19 za první tři dny tohoto týdne.

"Je to způsobeno jednak tím, že se uvolnila ta protiepidemická opatření, takže se dalo očekávat, že se to v takové situaci nebude zlepšovat," vyjádřil se imunolog Václav Hořejší.

Dobrou zprávou podle odborníků je, že ubývá nakažených seniorů. Jenže problémem prý začínají být mladí lidé. Řada z nich se odmítá očkovat a právě oni zvedají počty nově nakažených. "Ta touha po tom družení se je mnohem silnější než u starších lidí, kteří se už uchylují do samoty," dodává psycholog Karel Humhal.

"Budeme více kontrolovat právě různé noční kluby v Praze, jestli tam je dodržována povinnost mít certifikát o očkování, anebo test," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

V Česku podle statistik aktuálně žijí téměř dva miliony lidí do 17 let. Ukončené očkování má podle ministerstva zdravotnictví pouze minimum z nich. A podobné to je i u dalších skupin. Třeba u mladých od 25 do 29 let má za sebou druhou dávku pouze devět procent lidí.

"Mladí lidé jsou od určitého věku v odporu, starší lidé už jsou rozumnější," tvrdí psycholog. "Ta starší populace už je proočkovanější a je tady také podstatně větší procento osob, které se s tou nemocí setkaly," doplnil jej epidemiolog Roman Prymula.

Nejproočkovanější jsou senioři nad 75 let. Vakcinaci má dokončenou téměř 80 procent z nich.