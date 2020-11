Vitaminy – pomocníci s energií a stresem

Během sychravých dnů na mnohé z nás dopadá únava a bojujeme s nedostatkem energie. Méně slunce působí také na naši náladu a častěji se cítíme být ve stresu. Které živiny hrají klíčovou roli při přeměně konzumovaných potravin na potřebnou energii a jak funguje energetický metabolismus?





Každý ví, že potřebujeme potraviny jako zdroj energie. Ale jak se přeměňuje potrava na energii? Jedná se o soubor procesů chemických a energetických přeměn, kterých se aktivně účastní některé vitaminy. Během těchto procesů tělo získává energii potřebnou pro základní životní funkce, ale také pro práci a zábavu, které jsou součástí našeho aktivního života.Některé vitaminy, jako thiamin (vitamin B1), riboflavin (vitamin B2), niacin (vitamin B3), pyridoxin (vitamin B6) a vitamin B12, pomáhají získat energii z potravy. Všechny vitaminy skupiny B se přirozeně vyskytují v potravinách, nejčastěji v mléčných a celozrnných výrobcích, mase a rybách. Vitaminy skupiny B přispívají k normálnímu energetickému metabolismu a tím pomáhají i v boji proti stresu a snižovat míru únavy a vyčerpání.1Vyvážená a pestrá strava je spolehlivým zdrojem příjmu důležitých vitaminů a minerálů. Někdy je ovšem možné, že stravou nezískáváme dostatek esenciálních živin, a jejich příjem tak neodpovídá potřebám našeho aktivního životního stylu. A co když se k tomu ještě přidá stres?Stres je téměř nedílnou součástí našich životů. Při dlouhodobém stresu dochází k vylučování stresových hormonů, které neumožňují relaxaci a uvolnění ani v klidovém režimu. Zvýšené nároky stresu na imunitní systém mohou oslabit reakci a obranyschopnost našeho organismu proti onemocněním. Mnoho z nás je navíc limitováno potravinovými alergiemi, dietními omezeními nebo stravovacími preferencemi, které nám neumožňují dostatečný příjem důležitých živin. Naše stravovací návyky ovlivňují to, jak se cítíme, vypadáme a přemýšlíme, ale i jak jednáme.Při dlouhodobě nevhodném stravování a neadekvátní výživě můžeme začít pozorovat například dřívější či častější únavu nebo větší náchylnost k onemocněním. Jak tedy zajistit dostatečný přísun esenciálních živin pro podporu energetického metabolismu?Opět přichází ke slovu výživa. Látky obsažené v některých potravinách, jako například v rybách či ve špenátu, pomáhají našemu tělu bojovat se stresem. Pomoci nám může i omezení užívání alkoholických a kofeinových nápojů, přestat kouřit a zařadit do své denní rutiny cvičení či krátkou relaxaci. Sáhnout můžeme i po doplňcích stravy. V hektickém období nám mohou multivitaminy Centrum pomoci doplnit výživový deficit způsobený nedostatkem stravou přijímaných živin, a tak našemu tělu pomoci správně fungovat v každodenních aktivitách.Když jde o podporu funkce imunitního systému, vyzkoušejte pravidelné užívání multivitaminu Centrum s obsahem vitaminů B (B1, B2, B3, B6, B12), které podporují energetický metabolismus, a tak pomáhají v boji proti stresu. Nejenže jsou multivitaminy Centrum klinicky ověřenými a testovanými multivitaminy2, jsou také nejprodávanější značkou multivitaminů v České republice3.Pro podporu energie a správný energetický metabolismus volte multivitaminy Centrum.Pro více informací navštivte www.pilulka.cz/centrum Zdroje:1. Huskisson E., et al. The Role of Vitamins and Minerals in Energy Metabolism and Well-Being. Journal of Internantional Medical Research, vol. 35, no. 3, 2007, pp. 277−289, doi: 10.1177/147323000703500301.2. US National Libary of Medicine, Citace 8. 11. 2020 www.clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT03004807 3. V kategorii multivitaminů. IQVIA consumption data − Česká republika. YTD 12/2019.