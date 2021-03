Víte, co všechno na jaře potřebují vaše okna?

Při pohledu na špinavá okna si každá hospodyňka vybaví celou řadu činností, které by dělala raději. Správná a pravidelná péče o okna ale prodlouží jejich životnost. Prvním krokem by mělo být důkladné umytí rámů, křídel i zasklení.





„Okna byste měli čistit alespoň dvakrát ročně. Nesmí se čistit nasucho nebo používat drsné houbičky, abrazivní prostředky nebo chemikálie, které by je mohly poškrábat nebo naleptat," radí Ing. Pavel Kašpar, technický manažer značky VEKRA, největšího českého výrobce oken.Na rámy, křídla i zasklení stačí při běžném znečištění vlažná voda se saponátem, hadr, čistič skel a hadřík na vyleštění. „Ideální je okna umývat, když je venku teplota od +5 °C, určitě je nemyjte, když je venku mráz," dodává Ing. Pavel Kašpar z VEKRY. Kvalitní dřevěná okna by měla mít dobrou povrchovou úpravu. V takovém případě je údržba jednoduchá, stačí, když umyté a suché dřevěné rámy oken ošetříte na povrchu doporučeným balzámem od výrobce, který oživí lazuru a zacelí mikrotrhlinky po zimě.Součástí pravidelné údržby oken by měla být i kontrola a očištění těsnění, kování a odtokových kanálků v dolní části okenního rámu. Těmi se z profilu odvádí vysrážená tekutina, proto by měly být vždy čisté a volné. „Očištěné těsnění je vhodné čas od času ošetřit silikonovým olejem nebo glycerinem, a také vyzkoušet jeho pružnost. Poškozené těsnění je třeba vyměnit. Těsnění se podílí na správné izolaci oken, proto je třeba udržovat ho v dobrém stavu," říká Ing.Pavel Kašpar z VEKRY.Stejně důkladnou péči věnujte i kování, které zajišťuje optimální přítlak křídel k okennímu rámu a tím zajišťuje zvukovou i tepelnou izolaci. „Jednou za rok promažte všechny pohyblivé části silikonovým olejem nebo olejem na šicí stroje, trochu kápněte i do vyznačených míst po obvodu kování a promažte i všechny čepy. Následně několikrát okno otevřete a zavřete, případně zmáčkněte pojistku proti chybné manipulaci, abyste mohli otočit kličkou otevřeného okna. Olej se tak dostane, kam má," radí Ing. Pavel Kašpar z VEKRY. Pokud někde okna drhnou, pak bude potřeba je seřídit, což s návodem od výrobce zvládne i laik. „U oken VEKRA není třeba žádné ruční nastavování letního nebo zimního režimu kování, jak radí někteří jiní výrobci. Kování našich oken se dokáže změnám teplot samo přizpůsobit," doplňuje Ing.Pavel Kašpar z VEKRY.Pokud při údržbě najdete závažnější poškození, obraťte se na dodavatele oken a domluvte si odborný servis.