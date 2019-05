Víte, jak se vyvarovat chyb při pokládce podlahy?

Podlahová krytina se instaluje na připravený podklad. Podklad musí být čistý, pevný, bez trhlin, rovný, hladký a suchý. Zbytková vlhkost nevytápěných podkladů je u Cementových potěrů nejvíce 2,05 CM % a u Anhydritových/kalcium sulfátových potěrů nejvíce 0,50 CM %.



Zbytková vlhkost vytápěných podkladů je u Cementových potěrů nejvíce 1,65 CM %

a u Anhydritových/kalcium sulfátových potěrů nejvíce 0,30 CM %.



Při zjištění nedostatků je nutné přistoupit k úpravě podkladu. Předpokladem kvalitní stěrky je provedení spojovacího můstku – penetrace. Rozlišujeme dva druhy penetrací – pro savý a pro nesavý podklad. U extrémně savých podkladů je vhodné penetrovat dvakrát. Cílem penetrace je omezit a sjednotit savost podkladu tak, aby nedocházelo k odvodu vlhkosti potřebné pro zrání stěrky.Pokud podklad splňuje požadavek na rovinnost, je optimální tloušťka stěrky cca 3 mm. Stěrku obvykle rozprostíráme pomocí ocelového hladítka. Pro ideální dorovnání je nezbytné použít ježkový válec. Po zaschnutí a přebroušení stěrky je podklad připraven pro lepení. K vyzrání stěrky tl. cca 3 mm za normálních podmínek postačí obvykle 24 hodin. Rovinnost a bezvadné provedení stěrky je jedním ze zásadních kritérií ovlivňující celkový dojem z dokončené podlahy. Proto doporučujeme věnovat této fázi přípravy podkladu dostatečnou pozornost. Jakékoli vady a nedostatky stěrky se negativně projeví ve vzhledu finální podlahy.Aby byly zajištěny optimální podmínky pro zpracování, nesmí teplota podkladu klesnout pod 15°C. Teplota v místnosti musí být min. 18°C. Relativní vlhkost vzduchu by neměla překročit 70 %. Podlahová krytina a rovněž všechny pomocné a další materiály musí mít teplotu minimálně 18 °C. Tyto teplotní podmínky by měly být zajištěny nejméně 2 dny před začátkem pokládání a měly by zůstat zachovány ještě 3 dny po ukončení práce. Podlahovou krytinu je nutno aklimatizovat minimálně 48 hodin předem na potřebnou teplotu v prostorách, kde budou instalovány.Lepidlo se zpravidla aplikuje pomocí ozubené stěrky. Typ stěrky a množství lepidla je určen výrobcem podle zvoleného typu podlahové krytiny. Po aplikaci lepidla na podklad se lepidlo nechá zavadnout. Tato doba, slouží k odvedení nadměrné vlhkosti a zajištění optimální adheze. Doba odvětrání je určena výrobcem a závisí na podmínkách prostředí.1. Svařováním za studena s použitím přípravku Werner Müller typ A. Na spoj se nalepí speciální papírová pásku odolná vůči změkčovadlům, přičemž pásku prořízneme přímo ve spoji. Do takto připraveného spoje mírným tlakem vpravíme potřebné množství spojovacího prostředku. Po vytvrdnutí spojovacího prostředku odstraníme pásku.2. Svařováním za tepla svařovací šňůrou. Před svařováním se ve spoji dvou sousedních pásů profrézuje strojem nebo ručně spára ve tvaru „U“. Spára se vyfrézuje do hloubky max. 2/3 tloušťky podlahové krytiny. Předpokladem kvalitního sváru je pečlivá příprava spáry a použití vhodného svařovacího zařízení včetně rychlosvařovací trysky příslušného tvaru.Nově položené podlahy by měly být chráněny po dobu min. 24 hodin před silnou zátěží a po dobu pěti dnů před bodovým zatížením a provozem koleček. Konečná pevnost a zatížitelnost se odvine od použitého lepidla, je třeba brát na tuto skutečnost ohled.