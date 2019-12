Víte, jak správně vybrat vánoční hvězdu a jak se o ni starat?

Její latinský název zní Poinsettia pulcherrima nebo také Euphorbia pulcherrima, my ji známe jako vánoční hvězdu. Pokud se právě teď chystáte ji koupit, aby ozdobila váš letošní sváteční interiér, máme pro vás několik důležitých rad a doporučení.



„Nekupujte ji z venkovního prodeje ani z nevytápěných prodejen, při přenášení ji chraňte před ‚nachlazením‘ tak, že jinapříklad umístíte do tašky. Nenechávejte ji dlouho ani v nevytopeném autě,“ říká Petr Nachlinger, jednatel firmy Azalea Chlumec, která se specializuje na pěstování okrasných rostlin.



Původní stanoviště vánoční hvězdy jsou typická horkým, relativně vlhkým létem a chladnějším suchým podzimem a zimou.V domovině tvoří letité polodřevnaté keře o výšce 1- 4 metry.



„Rostlina je krátkodenní, k založení květů potřebuje den trvající 12hodin a méně, pak asi za dva měsíce vykvétá. Vlastní květy jsou nenápadné a nacházejí se uprostřed nápadné růžice červených listenů neboli braktejí, což jsou vlastně listy přeměněné na části výhonu přímo pod vrcholem s květy,“ vysvětluje Nachlinger.



Ideální umístění pro vánoční hvězdu je podle něj blízko oken s dostatkem denního světla. „Běžná pokojová teplota jí naprosto vyhovuje, současné moderní odrůdy snášejí bez problémů i teploty chladného pokoje kolem 16-18 stupňů, jen je potřeba úměrně omezit zálivku,“ dodává.



Vánoce i MDŽ



Jako květina pro vánoční období se poinsettie masově rozšířila ve dvacátém století nejprve v USA, pak teprve v Evropě. V Čechách se začala pěstovat až koncem šedesátých let minulého století. Kromě období Vánoc se objevovala i na MDŽ. Červenou barvou se za socialismu nedalo nic zkazit.



„I když je dnes vánoční hvězda květinou pro prodej v adventním období, pěstovat ve sklenících se u českých zahradníků začíná u běžných velikostí už od července až září, matečné rostliny pro sběr řízků se zakládají dokonce již na jaře,“ přibližuje Jiří Horák, předseda Svazu květinářů a floristů ČR (SKF ČR).



Tento profesní svaz sdružuje přední pěstitele květin, floristy, obchodníky s květinami a pomocným materiálem, odborné zahradnické, školy, výzkumný ústav okrasného zahradnictví, botanické zahrady i ostatní zájemce o tuto problematiku. Členství v něm je stejně jako u ostatních sdružení a cechů garancí kvality zboží a služeb. Proto se také květináři a floristé připojili k projektu Fandíme řemeslu, který zastřešuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.



Kupujte Českou květinu



SKF ČR odhaduje, že se v ČR každoročně prodají v různých velikostech zhruba dva miliony vánočních hvězd. Většina, tedy 80-90 %, pochází z tuzemska.



Právě rostliny od českých pěstitelů jsou podle Horáka Zárukou kvality. „Na cestě k zákazníkovi jsou kratší dobu, a to minimálně o dva dny, než při dovozu z Holandska. Rostliny z tuzemska jsou na konci pěstování otuženy při 15-16 stupních, takže pak lépe snášejí nízké teploty, jejich kořeny zvládají případné přemočení nebo naopak přeschnutí substrátu,“ vypočítává Horák.



Při nákupu se spotřebitelé mohou orientovat podle označení Česká květina, které někteří pěstitelé používají.



České pěstitelské podniky mají podle Horáka většinou také vlastní vytápěná nákladní skříňová auta nebo využívají služeb specializovaného přepravce. „Hrnkové květiny ze zahraničí jsou někdy dováženy spolu s řezanými květinami v teplotně nevyhovujících podmínkách,“ varuje.



Svaz květinářů a floristů ČR a jeho členové pořádají v předvánočním období množství akcí pro veřejnost. Jejich kompletní přehled najdete na www.svazkvetinaruafloristu.cz.