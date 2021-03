Vítěz druhé SuperStar: Lukáš Adamec poprvé ukázal novou přítelkyni

Lukáš Adamec do svého soukromí fanoušky většinou nepouští. Po téměř roce, co se 34letý vítěz SuperStar z roku 2011 prořekl, že má novou přítelkyni, ji poprvé ukázal na instagramu. Do roku 2018 byl ženatý s Miriam, mají spolu dokonce syna a dceru.