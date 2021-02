Vítěz MasterChefa vaří ve Snídani s Novou. Jak na vynikající perník?

V pátek ráno byl Roman Staša poprvé hostem Snídaně s Novou. A bude tomu tak pravidelně každý pátek ráno, protože vítěz kulinářské soutěže MasterChef Česko se s diváky chce podělit o své jedinečné recepty.

V pátek si pro diváky Roman připravil recept, se kterým se mu podařilo vybojovat titul MasterChefa v úplném finále, a to recept na perník, kterým okouzlil porotu. Řekli byste, že do tradičního perníku nepatří ani rakytník, ani švestky? Do klasického asi ne, ale nezapomínejte, že tohle je Roman, který se rád pouští do všelijakých experimentů.

Netradiční perník připravoval v hrnci, který si tedy typicky na začátku zapomněl. Veselého pohodáře Romana, ale nic nerozhodí. Jeho perník je navíc sladký, kyselý a zároveň i slaný. Jak připravit tento ohňostroj chutí, zjistíte ZDE.

"Musíte se s tím jídlem pomazlit, aby to bylo výborné," radí Staša. "Recepty do Snídaně s Novou budu pak vybírat podle toho, co si budou lidé moct jednoduše uvařit," nastínil výběr Roman. Vždy ve čtvrtek najdete na Nova Plus suroviny, na Romanův páteční recept, abyste s ním pak v pátek mohli rovnou vařit.

Sledujte Snídani s Novou každý pátek a můžete vařit s MasterChefem. Pokud ale nejste zrovna ranní ptáčata, nezoufejte! Videa z jeho vaření totiž budete moct najít zpětně zde na Nova Plus, kde najdete i jeho recepty.