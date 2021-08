Vítězka MasterChefa promluvila o milostném životě. Jak to má s muži?

Je jí teprve 19 let, přesto už Kristína Nemčková dosáhla neuvěřitelného množství úspěchů. Pyšní se titulem MasterChef Česko 2019, studovala prestižní kuchařskou školu v Londýně a teď získala práci snů. V pořadu TALK! na TN LIVE moderátorce Rebecce Diatilové prozradila i to, jestli po vítězství v kulinářské show začala dostávat víc milostných nabídek.

Kristína Nemčková je vůbec nejmladší vítězkou populární kuchařské show MasterChef Česko. Bylo jí pouhých 17, když si vyvařila titul, o němž snila už od útlého dětství. Na svou účast nejspíš nikdy nezapomene. Další řada soutěže začíná na TV Nova už v úterý ve 20:20.

"Myslím si, že ta soutěž vás samozřejmě naučí spoustu věcí o vaření, ale spíš je to o tom, jak zacházet se stresem. Dodá vám to ohromné sebevědomí. Pokud jste zapálení do vaření a nejste si úplně jistí, jestli se tomu chcete věnovat, MasterChef je skvělý v tom, že vás nakopne," řekla Nemčková v pořadu TALK! na TN LIVE.

Sympatická dívka po MasterChefovi rozhodně neusnula na vavřínech. "Po MasterChefovi jsem nejdřív vydala kuchařku Upgrade, díky které jsem si dokázala vydělat dostatek peněz, abych je mohla investovat do dalšího studia. Pro mě to bylo skvělých devět měsíců, kdy jsem se doučila všechny základy, o nichž jsem cítila, že mi chybí," pokračovala.

Za studia na prestižní londýnské kuchařské škole Le Cordon Bleu zaplatila milion korun. Podle Nemčkové se jednalo o jednu z jejích nejlepších investic.

Svoje recepty ráda propracovává a zdokonaluje. Když jí ale vaří blízcí, třeba maminka nebo babička, nebývá ani v nejmenším kritická. "Jsem úplně nenáročný člověk a sním úplně všechno. Já jsem vždycky ráda, že mi někdo navaří," prozradila o sobě.

Přítele nehledá

Teď stojí před další výzvou. Kristína získala místo kuchařky ve vyhlášené michelinské restauraci Story v Londýně.

"Během školy už jsem začala přemýšlet, kde bych ráda pracovala. Věděla jsem, že chci zůstat v Londýně. Začala jsem si psát seznam restaurací, kde bych chtěla pracovat. Restauraci Story jsem si napsala na první místo a úplnou náhodou jsem se dostala k jejímu manažerovi, který mě přepojil k šéfkuchaři. Domluvila jsem si s ním stáž. Potom jsem se s nimi domluvila, jestli by mě nechtěli v týmu a ono to klaplo," popsala cestu za vysněnou prací.

Často se stává, že diváci si z účastníků televizních show dělají idoly. A zvlášť ženám pak chodí různé milostné návrhy. Nemčková se ale prý s větším zájmem mužů po výhře v MasterChefovi nesetkala. "Nejsem zadaná a nějak tohle vůbec neřeším nebo si toho nevšímám. Není to důvod, proč jsem šla do televize," uzavřela Kristína.

