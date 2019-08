Vítr, kroupy a ulámané větve: Po bouřkách hrozí i lokální povodně

Výstraha před silnými bouřkami platí od pondělních 18 hodin pro Královéhradecký, Pardubický, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský kraj a Vysočinu. Výstraha je platná až do úterní jedné hodiny ráno.

"Očekává se ojedinělý výskyt silných bouřek doprovázených přívalovými srážkami kolem 35 milimetrů, nárazy větru do 25 metrů za vteřinu (do 90 km/h) a kroupami. V kombinaci s vydatnějším deštěm se suma srážek může v tomto období ojediněle pohybovat od 20 do 60 milimetrů. Při přechodu fronty krátkodobě výrazně zesílí vítr,“ předpovídají meteorologové na svém webu.

Takto silné srážky mohou způsobit rozvodnění toků a zatopení níže položených míst, jako jsou podchody, sklepy apod. "Nárazy větru mohou lámat větve stromů. Nebezpečí mohou představovat také kroupy a blesky. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty,“ varuje web ČHMÚ.