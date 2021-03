Do Evropy míří vichřice. I v Česku dosáhne vítr rychlosti přes 100 km/h

Bouřlivé počasí zasáhne velkou část Evropy. Přinese jej tlaková níže Klaus, která se nyní pohybuje nad Islandem. Zasáhne nejprve Velkou Británii, silný vítr očekávají také na severu Francie, v oblasti Beneluxu, v Německu a v celé střední Evropě.

V druhé půlce tohoto týdne dorazí silný vítr i do Česka, kde bude dosahovat v noci ze středy na čtvrtek na hřebenech hor rychlosti až 100 km/h. Jedná se hlavně o Krkonoše, Jeseníky a Krušné hory. Ve zbytku území by měl vítr v nárazech dosahovat rychlosti 55 km/h.

"Také v pátek bude foukat čerstvý západní až jihozápadní vítr s nárazy o rychlosti 70 km/h, na horách až 90 km/h. A na stejnou intenzitou větru se musíme připravit i o víkendu – nárazy větru budou dosahovat rychlosti 70 km/h,“ řekla pro TN.cz meteoroložka Dagmar Honsová.

Ve čtvrtek by se teplota měla pohybovat okolo šesti stupňů Celsia. Nejtepleji by pak mělo být o víkendu, konkrétně v sobotu, kdy by se teplota mohla vyšplhat až na 9 stupňů. Kvůli větru je ale možné, že pocitová teplota bude daleko nižší.