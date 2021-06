Roušky nebo zaměstnávání Ukrajinců. Vláda bude opět jednat

Vláda se v pondělí odpoledne sejde k pravidelnému jednání. Po dlouhých měsících kabinet Andreje Babiše (ANO) na programu nemá žádné body týkající se přímo koronaviru. Řeč by ale mohla přijít na roušky v MHD. Tiskovou konferenci po jednání vlády můžete sledovat živě v tomto článku. Naplánovaná je na 16. hodinu.

Vláda v pondělí bude řešit především běžnou agendu, která se koronaviru téměř netýká. Projedná například návrh novely autorského zákona, která do českého práva transponuje dvě evropské směrnice.

Řešit bude také novelu nařízení vlády o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví, která má usnadnit nabírání pracovních sil na Ukrajině.

Na programu je také zpráva ministerstva vnitra o extremismu. Podle autorů zůstává nejvýznamnějším uskupením s "xenofobními a vyhroceně nacionalistickými prvky" hnutí SPD. Předseda strany Tomio Okamura v reakci na to uvedl, že ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) zneužívá ministerstvo k politickému boji.

Koronavirus se ale zřejmě na vládě řešit bude. Premiér Andrej Babiš v neděli řekl, že od 1. července by se mohly k očkování hlásit děti od 12 let. Ministerstvo zdravotnictví zase od léta plánuje v MHD zrušit povinné respirátory. Stačit by mohly chirurgické roušky.

