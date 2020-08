Vláda bude řešit podobu voleb, lidé v karanténě budou mít zřejmě tři možnosti

Vláda už v pondělí projedná podobu voleb do krajských zastupitelstev a části Senátu. Konkrétně to, jak půjdou k urnám lidé, kteří budou v té době v karanténě. Už nyní je jasné, že ve hře jsou tři varianty. Hlasování při nich budou doprovázet přísná hygienická opatření.

Volby z auta, ve speciálních volebních okrscích nebo u výjezdových komisí. To jsou možnosti, díky kterým v říjnu budou moci odevzdat voliči v karanténě hlasovací lístky. Jaká bezpečnostní opatření budou volby provázet, aby se koronavirus nešířil, rozhodnou epidemiologové.

"To bude na odborné skupině, která byla vytvořená," sdělil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Část z nich má ale jasné obrysy už nyní.

Ministerstvo vnitra plánuje pro drive-in hlasování zřídit jedno volební místo v každém okrese. Voliči by do něj přijeli odevzdat hlasovací lístky během středy. A to proto, aby na lístky potenciálně kontaminované koronavirem nikdo nesahal 48 hodin. Pracovníci budou vybaveni ochrannými prostředky.

"Ty speciální volební komise, které budou na žádost obcházet ty občany v karanténě, budou také vybaveny ochrannými prostředky," doplnil Hamáček.

Opatření, která budou muset dodržovat voliči, pak stanoví jednotlivé volební komise. A stejně to podle návrhu zákona bude i ve speciálních volebních okrscích. Komise pro hlasování určí místo při pobytovém zařízení a stanoví protiepidemická opatření po projednání s pobytovým zařízením.

S volbami v karanténě pomůže také armáda. Ta podle návrhu zákona také zajistí hygienické a ochranné prostředky pro volební komise.

Podobu voleb v karanténě musí kromě vlády schválit ještě Poslanecká sněmovna a Senát. Ministr vnitra ale neočekává, že by tři podoby hlasování nezískaly potřebnou podporu.