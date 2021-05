Vláda chce, aby lidé trávili dovolenou v Česku. Kam pojedete vy? ANKETA

Češi už ve velkém skupují zájezdy do Chorvatska, řada lidí ale plánuje strávit letošní dovolenou v tuzemsku. Nalákat je chce i stát, ministerstvo pro místní rozvoj zanedlouho spustí kampaň, ve které představí méně známé zajímavé lokality.

"Jsem moc ráda, že CzechTourism se snaží podpořit domácí cestovní ruch. Ve spolupráci s televizí Nova se bude natáčet i další pokračování Loskutáka na výletě. Kampaň začne 19. června a v každém dílu se představí nové krásy Česka, které doposud nejsou zcela objevené," řekla šéfka resortu Klára Dostálová ve Snídani s Novou.

Jedním dechem dodala, že zůstat v Česku nikdo nebude nikoho nutit. "Myslím, že všichni víme, že u nás je opravdu krásně. Předpokládám, že letos v létě si budeme moct vybrat. Kdo bude chtít k moři, bude moct jet, ale předpokládám, že mnoho lidí zůstane v Česku. Věřím, že naše země má co nabídnout," prohlásila.

Anketa Jakou letos plánujete dovolenou? Zůstanu v Česku 67 69 hlasů Pojedu do zahraničí 26 27 hlasů Obojí 7 7 hlasů Hlasovalo 103 lidí.

Částku 160 milionů na turistickou kampaň považuje za přiměřenou. "Já si nemyslím, že je to velká částka. Možná by si to zasloužilo ještě větší. Cestovní ruch zaměstnává přes 240 tisíc lidí. Podpora státu na to, abychom přilákali zpět klientelu, je podle mě zcela zásadní," uvedla Dostálová.

Ve hře jsou dva bezplatné PCR testy za měsíc, jež by lidem, kteří jsou zatím bez očkování, zjednodušily cestování i další aktivity. Podle Dostálové se vláda snaží zpřístupnit všechny možné alternativy, zároveň se domnívá, že k návratu do normálu nejvíc pomohou vakcíny.

Zanedlouho by měly začít fungovat i celoevropské covidové pasy. V těch budou kromě informací o očkování i výsledků testů nebo potvrzení o prodělaném covidu-19 v posledních 90 dnech. "Určitě to pomůže. Očkování je samozřejmě dobrovolné, snažíme se vybízet obyvatelstvo, aby se nechalo očkovat, ale kdo třeba ze zdravotních důvodů nemůže, musí mít k dispozici alternativu," uzavřela Dostálová.