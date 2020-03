Vláda chce odložit splácení hypoték a půjček. Jasno má být ve středu

Ministerstvo financí chce navrhnout vládě plošné pozastavení splácení hypoték a půjček. Opatření by mělo trvat půl roku a pomoci má hlavně lidem, kteří kvůli koronaviru přišli o stálý příjem. Úroky by lidé museli platit dál, ale jejich výše by měla být spíše symbolická.

Přerušení splátek hypoték, spotřebitelských úvěrů nebo leasingů a také snížení úroků. Tato opatření, která navrhuje ministerstvo financí, má ve středu projednat vláda.

"Já si myslím, že nutně potřebujeme, aby se lidem ulevilo. Zůstali bez příjmů, bez možnosti splácet. Takže potřebují tyto prázdniny, potřebují, aby úrok za tu dobu nenarostl,“ řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

"Je to opatření, které je asi na místě, protože jedno z největších rizik pro ekonomiku je to, že dojdou peníze, ať už domácnostem nebo firmám,“ uvedl ekonom Jihočeské univerzity Milan Jílek.

Toto opatření má pomoct hlavně lidem, kteří kvůli pandemii nemohou chodit do práce a přišli tím o stálý měsíční příjem.



"Splácíme hypotéku a určitě aspoň na ty tři měsíce by nám to pomohlo, bylo by to určitě dobrý, byla bych pro,“ řekla jedna z oslovených v anketě.

Řada bank už měsíční splátky hypoték a půjček lidem odkládá. S plošným odkladem pro všechny ale některé nesouhlasí.

"Návrh plošného odkladu splácení úvěru o šest měsíců nepovažujeme za správné řešení, protože zdaleka ne každý klient se do potíží dostane. Pro mladé inovativní firmy, které zatím nemají takové kapitálové rezervy jako banky, může být podobné rozhodnutí až likvidační,“ informoval vedoucí markentigu společnosti Twisto Lukáš Janoušek.

"Ta administrativa, pokud by ji řešily samotné banky, tak tam nějaká je. To plošné opatření má tu výhodu, že je velmi rychlé,“ dodal ekonom Milan Jílek.

"Ten kdo nechce využít moratoria, protože nepřišel o příjmy, tak samozřejmě nemusí a může dál pokračovat v systému tak, jak ho má nastavený,“ dodala ministryně financí.

Plošné odložení splátek se ale netýká úroků, ty budou muset lidé bankám platit dál. Podle Schillerové má ale jít o symbolickou výši. Pozastavení také znamená, že poté, co se situace stabilizuje, budou muset klienti ve splátkách pokračovat a doba splácení se jim prodlouží.