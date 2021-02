Vláda chce opět prodloužit nový stav. Není jisté, že sežene podporu

Vláda v pondělí schválila návrh na prodloužení nouzového stavu v Česku o dalších 30 dní, tedy do 16. března. S návrhem musí nyní předsoupit před poslance. SPD i KSČM však prodloužení nouzového stavu odmítají podpořit.

Nouzový stav končí v Česku 14. února. Vláda tak v pondělí schválila návrh na jeho opětovné prodloužení o dalších 30 dní, tedy do 16. března. Návrh však musí schválit ještě Poslanecká sněmovna.

Některé politické strany jsou ale proti. "Poslanci hnutí SPD nepodpoří prodloužení nouzového stavu a zároveň opakovaně vládě navrhujeme, aby provedla novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, který umožňuje chránit ohrožené a rizikové skupiny bez plošného vyhlašování nouzového stavu," uvedl pro TN.cz předseda SPD Tomio Okamura.

Proti prodloužení nouzového stavu se postavili také komunisté. Podle KSČM se další opatření dají vyhlásit i bez něj. Rozhodnutí je podle předsedy strany definitivní, prostor pro diskuzi tu už není. "Pořád platí rozhodnutí výkonného výboru," řekl předseda KSČM Vojtěch Filip.

Vláda Andreje Babiše (ANO) tak bude muset najít podporu pro schválení nouzového stavu jinde. Premiér Andrej Babiš a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) se v neděli sešli s předsedou Pirátů Ivanem Bartošem a šéfem hnutí STAN Vítem Rakušanem. Podle Bartoše však nouzový stav neřešili.

"Co se týká nouzového stavu, prodloužení jsme již čtyřikrát odmítli a dlouhodobě prosazujeme přijetí legislativy, která by ho nahradila. Proto 20. ledna šéf pirátského poslaneckého klubu Jakub Michálek předložil ministerstvu vnitra podklady k pandemickému zákonu, jenž by zbytečně neomezoval práva i svobody lidí," sdělil předseda České pirátské strany Ivan Bartoš.

Zda Piráti a STAN podpoří nouzový stav zatím podle předsedy STAN Víta Rakušana není jisté. Podle premiéra Babiše bude mít neprodloužení nouzového stavu fatální následky. "Neumím si představit, že by někdo si vzal na zodpovědnost, aby neprodloužil nouzový stav," řekl premiér.

Redakce TN.cz se s dotazem obrátila také na ODS. Mluvčí občanských demokratů Václav Smolka uvedl, že strana bude o případné podpoře nouzového stavu teprve jednat.

Nouzový stav je v ohrožení. Sežene vláda potřebnou podporu? Podívejte se na reportáž televize Nova: