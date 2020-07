Vláda chce podpořit majitele hotelů. Vyčlenila pro ně tři miliardy

Lepší než nic. Tak hodnotí hoteliéři příspěvek státu na kompenzaci ušlého zisku během 72 dní, kdy měli kvůli nouzovému stavu zavřeno.

"Hoteliéři to přivítají, tento program. My očekáváme propad v cestovním ruchu o 50 procent, je to 150 miliard korun," řekl Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací.

Na státní dotaci by měly dosáhnout hotely, penziony, ale také kempy. Částka má být rozdělena podle kategorie zařízení.

"Pokud se jedná o čtyř a pětihvězdičkové, tak získají podporu 330 korun. Pak jsou tříhvězdičkové, a tak je to odstupňováno dolů," přiblížila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO).

Podle návrhu by více než 100 milionů mohl dostat realitní magnát a druhý nejbohatší Čech Radovan Vítek, který vlastní 14 hotelů. A třeba světoznámý Grandhotel Pupp v Karlových Varech dosáhne na téměř 5 a půl milionu, 700 tisíc by mohlo dostat i kauzami opředené Čapí hnízdo.

"Je to přes 8 tisíc žádostí, předpokládáme rychlé vyplácení peněz během měsíce a půl, kontrolovat to budeme poté," říká Dostálová.

"Nepokryje nám to celý zisk, ale nemůžeme po nikom chtít, aby nám uhradil celé ztráty, asi se dostaneme na třetinu toho, co jsem musel investovat, abych se udržel," popsal Richard Stára, jednatel hotelu Chvalská Tvrz.

Získání dotace má několik podmínek. Po jejím obdržení musí zařízení další půl rok fungovat. Stát bude také posuzovat jeho sezónnost. "Pokud zařízení neměla otevřeno nebo žádné hosty v uplynulých letech, tak na tu podporu nárok nemají," tvrdí ministryně pro místní rozvoj.

Přestože jsou už ubytovací zařízení otevřená, potýkají se s nízkou obsazeností. Například v Praze byla v červnu obsazenost pouze kolem 10 procent. "Praha je nejvíc zasažena, regiony hlásí obsazenost kolem 50 procent," říká Stárek.

"Jednak je ztráta za ubytování, ale hlavně za akce, které přinášeli pořadatelé, kteří je museli zrušit," popsal Bohumil Starý, předseda Asociace kempů.

