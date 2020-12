Vláda chce prodloužit nouzový stav. Očkovat se začne již tento týden. Pusťte si ranní podcast

Dnes 22. prosince se v podcastu Televizních novin dozvíte, jak dlouho chce ještě vláda setrvávat v nouzovém stavu. Sněmovna se dnes bude zabývat také kontroverzním daňovým balíčkem, který jí vrátil Senát. Rozhodnout by měla o tom, zdali dá přednost původní sněmovní, či pozměněné senátní verzi. První dávka vakcíny proti covidu-19 by měla do Česka dorazit v sobotu večer. Poslechněte si, kdo bude mezi prvními očkovanými.