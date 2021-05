Vláda chce rušit očkovací centra. Pro vakcínu lidé pojedou i desítky kilometrů

V Česku přibylo za sobotu 717 nově nakažených koronavirem. Poprvé od loňského září tak sobotní přírůstek klesl pod tisíc. A díky tomu by se podle premiéra Babiše mohla změnit strategie očkování. Prioritou prý už není co největší počet očkovacích míst, a proto se ta menší budou rušit. Stát pro ně nemá dostatek vakcín a čekací doba je v nich moc dlouhá. Zájemci se tak mají přesunout do velkých očkovacích center.