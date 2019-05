Vláda chce urychlit opravu Notre-Dame. Hnutí žlutých vest se bouří

Téměř měsíc poté, co plameny sežehly krov a štíhlou věž katedrály Notre-Dame, podniká francouzská vláda rázné kroky. Zákon, který poslanci po třinácti hodinové debatě schválili, má uspíšit rekonstrukci osm set padesát let staré gotické stavby. Zároveň ale umožní obejít některá pravidla. Novela teď poputuje do Senátu.

Kritici obviňují prezidenta z toho, že chce katedrálu, jejíž stavba trvala 200 let, opravit do roku 2024, kdy Paříž hostí Olympijské hry. Spěch ale podle expertů jen uškodí. "Obáváme se, že použijí špatné materiály, že na opravě se budou podílet lidé, kteří nemají zkušenosti s historickými monumenty. Prostě nemůžete takové budovy rekonstruovat tak, jako ty moderní," bojí se Philippe Plagnieux, profesor historie umění.

Bouří se i hnutí žlutých vest. Podle nich šéf Elysejského paláce ignoruje sociální a ekonomické problémy, kterým země čelí. "Přišli jsme sem před Notre-Dame, abychom řekli: "Vítej do země lidí bez střechy nad hlavou, protože ani Notre-Dame ji už nemá". Taky se chceme postavit proti těm miliardářům, kteří darovali peníze na obnovu Notre-Dame, aby vypadali dobře," říká rozhořčeně lídr demonstrantů Jean-Baptiste Eyraut.

Před 23 miliard korun se vybralo na opravu francouzského symbolu. Ve hře jsou už i architektonické návrhy. Odvážný futuristický projekt představil třeba Vincent Callebaut. Katedrála by měla skleněnou střechu, solární panely i zahradu, kde by se pěstovala zelenina a ovoce. Podle průzkumů si ale většina Francouzů přeje, aby Notre-Dame vypadal tak jako před požárem.