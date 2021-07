Politici se hádají o zvýšení důchodů. Rozpočet to snese, tvrdí Maláčová

Do posledního čtení ve Sněmovně míří novela, podle které by se důchody zvýšily od ledna 2022 o 300 korun nad zákonnou valorizaci. Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) je na to státní rozpočet připravený.

Důchody by se měly podle povinné valorizace v příštím roce zvednout o zhruba 458 korun. Vláda však navrhla zvýšení o dalších 300 korun. O tom, kolik senioři nakonec v roce 2022 dostanou, budou poslanci rozhodovat ve třetím čtení zákona na mimořádné schůzi 30. července.



"Návrh, který vláda připravila a já jsem předložila, vychází z našich zkušeností z loňského roku. Podívali jsme se na možnosti státního rozpočtu a vzali v potaz také i tempo zdražování v Česku,“ řekla ve Snídani s Novou ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).



Podle Maláčové tak navýšení důchodů nad rámec valorizace přichází v úvahu a odvíjí se právě od možností státního rozpočtu. "Důchody jsou drahá věc. Je to navíc 10 miliard. Domnívám se však, že senioři by neměli být těmi, kteří zaplatí za pandemii koronaviru,“ vysvětlila Maláčová.



Ministryně zároveň doplnila, že se návrh stihne schválit včas. "Ve čtvrtek jsme zvládli druhé čtení a 30. července nás čeká to třetí. I kdyby návrh Senát poslal zpět, stihneme to do 30. září,“ ujistila Maláčová. Nejpozději na konci září by se tak senioři měli dozvědět, o kolik se jim v příštím roce zvedne důchod.



Poslanci by měli jednat také o dřívějším odchodu do důchodu u lidí, kteří mají náročnou profesi. "Je důležité, aby lidé, kteří mají těžké zaměstnání, mohli odejít do penze dříve a důchod se jim nekrátil. Chceme aktuální situaci změnit, kdy za každých 10 odpracovaných let by dotyčný mohl jít do důchodu o rok dříve,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí.



Opozice však volá po tom, aby se upravil mechanismus valorizace a důchody se navyšovaly každý rok automaticky. Podle pirátského poslance Tomáše Martínka je navíc celý zákon nesystémový, což v loňském roce zapříčinilo snížení důchodu u lidí, kteří odešli do předčasné penze.



"Automaticky by měl být důchod každý rok navyšován. Protože zákonná valorizace má být dostatečná a důstojná. Pokud je špatně, tak bychom ji měli natrvalo opravit,“ tvrdí Martínek.

