Vláda chtěla pomoci firmám, ty si stěžují, že na peníze nedosáhly

Půlmiliardový schodek rozpočtu chce vláda využít hlavně na pomoc firmám, které postihla pandemie koronaviru. Řada z nich si ale stěžuje, že na peníze nemůže dosáhnout, je to prý často administrativně náročné. Podle ministryně financí se vyčerpalo do konce června zhruba 128 miliard korun. Vládní protikoronavirová opatření připravila řadu firem o peníze. Tržby nulové a přitom rostoucí výdaje.

„Pomoc se skládá z dotačních programů, sestávají se i z daňových opatření. K 30.6. to bylo 128 miliard,“ tvrdí ministryně financí Alena Schillerová. Podle ministerstva financí by se podpora pro podnikatele měla vyšplhat na částku přes bilion korun. Jenže na pomoc některé firmy vůbec nedosáhnou, překážkou je prý složitá administrativa.

Například do pražských restaurací se ale zákazníci pomalu vrací. „V počátku jsme se snažili žádat o všechno možné. Podpůrné programy půjček, tam jsme byli absolutně neúspěšné. To bylo rychlé v čase a administrativně náročné,“ říká provozovatel jedné z pražských restaurací. „Co nám pomohlo, byl program antivirus, kde jsme, když bylo zavřeno, mohli čerpat, a tak nám naši zaměstnanci zůstali,“ dodává. Letní sezónu se snaží využít. Nejistota spojená s podzimem a dalšími opatřeními zůstává.

Některé firmy se vzpamatovávají, to ale neplatí u zájezdové dopravy. „Autobusy tak z devadesáti procent stojí. Měli jsme před sebou tři měsíce vrcholu sezonu. Autobusy měly jezdit ze sta procent,“ není spokojený pan Vlasák, která se pohybuje v dopravním segmentu.

Pomoc od státu by potřebovali, jenže na řadu programů prý nedosáhnou. Zavřít nemuseli a na příspěvek na nájem nemají právo. Ani z programu Antivirus prý žádat nemohou, nepodařilo se jim totiž udržet 90 procent zaměstnanců. I u úvěru narazili. „My úvěry covid nemůžeme dostat, banky nám neposkytnou úvěr, pokud jsme postiženi z 90 procent,“ dodává. Podle Iniciativy za autobusy jsou stávající podmínky pro zájezdové dopravce likvidační. Jsou odhodláni na vládu tlačit.

Vyjma obchodů s potravinami, museli ze dne na den zavřít i malé obchody. Pro některé to bylo likvidační. „Ono pro tyhle malý živnostníky a s.r.o. tam toho moc vypsanýho nebylo. Na programy pro malý s.r.o. jsme z různých důvodů nedosáhli. Jsme ještě zaměstnaní,“ říká majitel obchodu Radim Král. Pomoc si tak museli ze svého. Využít chtějí aspoň příspěvek na nájem. To je prý ale poměrně náročné. „Jedná se o autorizaci osoby na MPO a smlouvu s majitelem objektu. Když smlouva nebude uzavřena, že nám sleví z třiceti procent, tak ji nedostaneme,“ říká Král.

V nejnevhodnější dobu na začátku března otevřel ateliér i fotograf Karel Kubát. „Nemohli jsme se věnovat focení tříd na konci roku,“ popisuje jeden z řady problémů. Příjmy nulové a všechny úspory vložené do podnikání. Využil pětadvacítku, peníze pak přišly do týdne. „Při první žádosti živnostníkům stačilo vyplnit jeden formulář a odeslat. U toho nájemného je to složitější, je třeba ověření identity, jsem od u kroku tři,“ vysvětluje.

„Od 10. března do začátku června jsme museli zrušit na tři sta představení. Po celou dobu běželi fixní náklady: nájemné, mzdy, energie,“ stěžuje si Tomáš Přenosil ze Studia Dva. Divadlům překonat nejhorší období pomohli diváci, kteří nechtěli za zrušená představení vrátit peníze. „Ta krize, která postihla divadla obecně bude trvat ještě rok a rok a půl,“ myslí si Přenosil. Vláda v pondělí schválila program na pomoc podnikatelům v kultuře. Rozděleno má být 900 milionů.

Víc než programy by podle Hospodářské komory uvítali podnikatelé odklady pojistného nebo daňového přiznání.