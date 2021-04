Vláda chystá další rozvolnění. Nejdřív ho chce vyzkoušet nanečisto

Vláda chce během pár dní představit další postup rozvolňování. Ministři průmyslu a zdravotnictví se shodli na pilotních projektech v oblasti kultury a služeb, kde za dozoru hygieniků vyzkouší, zda budou životaschopné. Například v Brně mají odzkoušet rozestupy a další opatření, která by měli dodržovat jak návštěvníci, tak i pořadatelé divadelních představení.

Má to být projekt, který ukáže cestu, jak se vše může brzy vrátit do normálu. "Chceme odpilotovat ideální a bezpečnou aktivitu. Jednalo by se o koncert jak vážné, tak rockové hudby, sportovní aktivitu a divadlo," prozradil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Na projektu spolupracují hygienici i mezioborová skupina odborníků pro boj s covidem-19. "My jsme pro. Rok vláda střílí naslepo, tady si ověříme, jestli je to účinné, nebo ne. Může se do toho investovat dále," okomentoval nápad prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

Ten, kdo se do projektu zapojí, musí mít negativní test, očkování nebo test na protilátky.

Služby

Prvním projektem v oblasti služeb má být bezpečné kadeřnictví. To by mělo splňovat nejpřísnější hygienická opatření. Která přesně to budou, se zatím neví. "Do takového projektu bychom se rádi zapojili, už jsme dlouho zavření. Kdyby byla možnost otevřít, byli bychom rádi," svěřil se majitel holičství Karel Frait.

V jednom z pražských kadeřnictví jsou připraveni dodržovat dvoumetrové rozestupy, a dokonce upravit rezervační systém tak, aby se zákazníci vůbec nepotkávali.

Divadelní představení

Jak budou postupovat divadla, se má zkoušet v některém z brněnských kulturních stánků. Diváci budou muset chodit dřív než obvykle a budou se moci otestovat na místě.

Například v Národním divadle by museli otestovat před každým představením tisíc lidí, na což divadlo podle slov ředitele Jana Buriana prostory nemá. "My se rádi zúčastníme každého projektu, který pomůže. Když se podíváte do historické budovy Národního divadla, tak vidíte, že otestovat polovinu diváků během třiceti minut je prakticky nemožné," konstatoval Burian.

"Otázka by byla, jaký typ testu to bude. Některé nejsou spolehlivé. Jinak bychom se toho zajisté zúčastnili rádi," nechal se slyšet ředitel divadla Na Jezerce Jan Hrušínský.

Koncerty

U koncertů se uvažuje v pilotním projektu především o venkovních akcích. Ty jsou vzhledem k rizikovosti nákazy bezpečnější než akce v uzavřeném prostoru.

"Vzhledem k tomu, že zábavní průmysl už rok stojí a váže se na něj dost lidí, bylo by na místě hledat východisko za předpokladu, že budou nemocnice v pořádku," vyjádřil se profesionální DJ Roman Janků.

"Musí se to udržet v úzkých mezích, aby se to nestalo zdrojem nákazy," říká o pilotních projektech imunolog Václav Hořejší. Ministerstva do celého projektu také pozvou vybraná fitness centra a uvažuje se také o oblasti taneční zábavy pro mladé.

Podle ministra Karla Havlíčka se nebude jednat o celoplošné rozvolňování:

