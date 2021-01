Vláda chystá novelu zákona. Potrestá restauratéry porušující opatření

Restauracím, které navzdory zákazu otevřou své prostory, budou zřejmě hrozit vysoké pokuty. Podle krizového zákona nemohly být pokutovány firmy, ale jen obsluhující personál nebo hosté. Novela, která by se měla už za pár týdnů dostat na program Sněmovny, to však změní. Protiprávně otevřené restaurace a bary budou moci dostat pokutu až tři miliony korun.

Vláda by konečně mohla dostat páku na to, jak postupovat proti rebelujícím restauratérům. Ti přitom ještě v úterý zkoušeli objevit kličky v zákonech a mluvili o založení hnutí.



"Vážení občané ČR, pomalu se kolem naší aktivity stahuje smyčka, a vláda dokonce kvůli naší snaze otevřít Česko změnila zákon, který jí umožňuje pokutovat provozovny až do výše tří miliónů,“ uvedla iniciativa Chcípl PES na facebooku.

Senátoři návrh vrátili Sněmovně, očekává se ale, že na druhý pokus už projde bez větších problémů. "Myslím si, že si tentokrát koalice těch 101 poslanců najde. Tři miliony a padesát tisíc. To je likvidační. My to nevzdáme. Budeme pokračovat v naší činnosti,“ vysvětlil provozní restaurace Jiří Janeček.

Lidé z iniciativy Chcípl PES spoléhali na Piráty, ti ale nechtějí mít s porušováním proticovidových opatření nic společného. "Bohužel díky Pirátům, a strašně mě to mrzí. Piráti umožnili, že se program přesune na jiné zasedání Sněmovny,“ dodal Janeček.

"Piráti rozhodně nepodporují ten zákon, který zvyšuje pokuty za porušování proticovidových opatření. My s tím nesouhlasíme. Tam mělo ANO, ČSSD a KSČM většinu,“ informoval místopředseda rozpočtového výboru Mikuláš Ferjenčík.

Rebelující restauratéři si myslí, že novelou zákona s nimi chce vláda jednoduše zamést. "Cílem této novely je umožnit vymáhání dodržování krizových opatření vlády, stanovit stejné sankce, jako vydává ministerstvo zdravotnictví podle zákona o veřejném zdraví,“ nechal se slyšet ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

"Stát v rámci exekučního řízení může zabavit movitý i nemovitý majetek,“ řekl advokát Michal Dittrich. Do Sněmovny by se zákon měl vrátit během následujících několika týdnů.