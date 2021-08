Vláda dala zelenou velkým akcím. Polovině diváků ale test stačit nebude

"My jsme včera (v pondělí, pozn. red.) dost netrpělivě čekali na jednání vlády, protože hned začátkem září máme dva velké koncerty," svěřil se zpěvák Richard Krajčo. A přišla dobrá zpráva.

"Může být naplněna maximální kapacita hlediště nebo sportovního stadionu," oznámil na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

"Nemohli jsme dělat, co nás baví nejvíc, a to je hraní a muzika. A teď si užíváme, že to dělat můžeme," pochvaluje si kapela Mirai. Za možnost naplnit celé hlediště diváky jsou vděční i pořadatelé kulturních a sportovních akcí, pro které je důležitý i příjem z prodaných vstupenek.

"I přesto, že opatření způsobuje spoustu komplikací a nějakých limitů, které musíme respektovat, hodnotíme to opatření kladně, protože můžeme po 18 měsících pořádat první koncerty," vyjádřil se ředitel O2 arény Rober Schaffer.

Složité uvést do praxe

Rozhodnutí vlády má i několik nejasností. Majitelé sálů a promotéři navíc nemají jeho přesné znění k dispozici. "Zatím není k dispozici mimořádné opatření, ve kterém se dočteme přesné specifikace. Není to nikde v písemné podobě, takže aréna se na to ani nemůže připravovat," zaznělo z brněnské DRFG arény.

"Podle těch informací, které zatím máme pouze z médií, si myslím, že to bude složité uvést do praxe," uvedla ředitelka pražského Kongresového centra Lenka Žlebková.

"Pracuje na tom Národní agentura pro komunikační a informační technologie (NAKIT). My jsme řešili, že by propojili systém prodeje vstupenek na aplikaci Tečka," vysvětlil Vojtěch.

Někteří pořadatelé a organizátoři akcí si dokonce připadají jako rukojmí vlády. "Dostáváme se do situace, kdy bez očkování nebudete moct nikam pomalu. Nechce se jim to ale říct, protože to je nepopulární krok, tak to přenáší na nás na pořadatele, kteří budou muset těm lidem vysvětlovat, aby se nechali očkovat, protože jinak nemůžeme fungovat," postěžoval si ředitel asociace FESTAS Marel Vohralík.

Pořadatelé přesto nelení a už na podzim jsou napříč republikou v plánu velkolepé akce.