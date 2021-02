Vláda dle opozice nezvládla strategii očkování. "Omluvte se," požadují

Tvrdá opatření by podle opozice i odborníků možná nebyla potřeba, kdyby vláda lépe zvládla strategii vakcinace. Od prosince, kdy se v Česku začalo očkovat, je naočkovaných pouze šest procent obyvatel. To je z okolních států nejméně. Například Slováci už mají proočkovaných osm procent lidí.

Vláda pochybila a měla by se omluvit a nést odpovědnost za nedostatek vakcín a pomalé očkování. Právě takového názoru je opozice. "Je tragédie, pokud jsou ve skladech očkovací látky byť jenom hodinu, natož den nebo týden. Je tragédie, když očkovací látky po Praze rozvážejí dobrovolníci, a ministr zdravotnictví a premiér místo toho, aby se styděli a stáli na pranýři, tak je za to ještě šikanují,“ rozčiluje se předseda poslaneckého klubu TOP 09 Vlastimil Válek.



"Myslím si, že omluva ze strany premiéra a členů vlády je opravdu na místě,“ přidává se šéf lidovců Marián Jurečka.



Od konce prosince, kdy do Česka dorazily první dávky vakcíny, bylo vyočkováno přes 600 tisíc dávek. Druhou dávku dostalo přes 230 tisíc lidí. "My ty očkovací látky nemáme. Výrobní firmy je nedodávají tak, jak slibovaly. I kdyby to dodávaly, tak i tak bychom dnes měli naočkovaných jeden a půl milionu lidí,“ myslí si imunolog Václav Hořejší.



Ve druhé fázi očkování dostanou vakcínu proti covidu-19 lidé nad 70 let a učitelé. Stále ale není naočkováno 60 % lidí starších 80 let. "Všechno se to zvoralo a nejhorší je, že se to zvoralo opakovaně. Dokonce ještě před Vánoci, takže pro to už vláda nemá žádnou omluvu,“ uzavřel Hořejší.



Kromě specializovaných očkovacích míst se teď do očkování zapojí i praktičtí lékaři. Pomoct by jich měly zhruba 4000. "Zásadní je naočkovat nejrizikovější skupiny obyvatel. To by se podle mě dalo vyřešit tím, když každému z těch 4000 praktiků dáme v březnu 100 dávek vakcíny pro nejrizikovější pacienty,“ popsal předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.



Zájem o očkování je veliký. V sobotu se jen za první dvě hodiny přihlásilo přes 50 tisíc učitelů. Podle údajů, které premiér Andrej Babiš (ANO) zveřejnil před dvěma dny, v Česku leží ladem zhruba 200 tisíc dávek vakcín.





