Vláda doporučuje home office, mnoho úřadů ale dál funguje v běžném režimu

Státní a veřejná správa si z vládního doporučení pracovat z domova zatím moc hlavu neláme. Mnoho úřadů funguje v běžném režimu a doma je pouze pár procent zaměstnanců. Podle odborníků prý úřady zaspaly dobu a fungovat by mohly i po internetu.

Vláda zatím podle Andreje Babiše nenašla způsob, jak homeoffice nařídit. Proto ho premiér důrazně doporučil. Pro úřady ale jako by doporučení neplatilo. Na mnoha z nich pracuje z domova stále jen pár lidí.

V Děčíně na magistrátu je to z 410 zaměstnanců 25 lidí, v Praze 2 jsou to jednotlivé případy. "Vláda po nás chce, ať necháme úřední hodiny, jak jsou. To se pak vylučuje s tím, aby byli zaměstnanci na homeoffice," vysvětlil mluvčí jihlavského magistrátu Radovan Daněk.

Podle odborníků je ale problém jinde. Úřady prostě nedokážou držet krok s dobou. "Infrastruktury úřadů jsou zastaralé a nejsou připraveny komunikovat s několika tisíci úředníky z domu," popsal odborník na kybernetickou bezpečnost Aleš Špidla.

Většina tuzemských firem na rozdíl od úřadů hozenou rukavici zvedla. Práci z domova prý zvládá na jedničku. "Máme momentálně přes 50 % zaměstnanců na home office a v Praze přes 70 %," potvrdila mluvčí skupiny ČEZ Alice Horáková.

"Od listopadu máme zprávy, že situace ještě pokročila, firmy ještě více mění organizaci práce," sdělila Karina Kubelková z Hospodářské komory ČR.

Podle odborníků by měl zkostnatělé úřady rozhýbat zákon o právu na digitální službu. Ten lidem dává právo komunikovat s úřady ve většině případů po internetu.