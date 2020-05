Vláda krade naše nápady, tvrdí ODS. Fiala odpoví, co by dělal jinak

Místo návratu do škol zmatky, tvrdí opoziční ODS. Studenti nevědí, kdy budou maturovat, ani kdy budou probíhat přijímačky na střední školy. Deváťáci vědí jen to, že nejspíš přišli o jeden pokus. Do lavic by se měli na konci května vrátit všichni studenti.

"My jsme přesvědčeni, že když se uvolňuje opatření ve společnosti, měly by se uvolnit i ve školství," nesouhlasí šéf ODS Petr Fiala. "Já tady připomenu tuto tabulku, která mluví za vše, návrhy ODS, jejich datum a to, kdy s těmi návrhy přišla vláda," kritizoval dále.

