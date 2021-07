Konec respirátorů? Vláda trvá na jejich nošení, řeší i dovolenou navíc

Tři dny dostalo ministerstvo zdravotnictví na opravu protikoronavirového opatření, které nařizuje nosit respirátory ve vnitřních prostorách včetně hromadné dopravy. Novou verzi musí v pátek schválit vláda, jinak lidé budou moci ochranu dýchacích cest odložit.

Je to už poněkolikáté, co NSS nařízení o respirátorech zrušil. Tentokrát dokonce zvažoval, že tak učiní s okamžitou platností. Podle předsedy soudního senátu Petra Mikeše totiž ministerstvo odůvodnění kopíruje z předchozích opatření, s nimiž soud nesouhlasil.

"Soud po ministerstvu pouze vyžaduje naplnění požadavků na odůvodnění, které jasně stanoví pandemický zákon," uvedl Mikeš. Kvůli ohroženým skupinám, například pacientům ve zdravotnických zařízeních nebo klientům sociálních služeb, nakonec NSS poskytl resortů třídenní lhůtu.

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) je nezbytné povinnost mít uvnitř nasazené respirátory zachovat. "Všichni víme, že to opatření nošení roušek v hromadné dopravě nebo ve vnitřních prostorech je stále důležité. Máme tady mutaci delta," řekl předseda vlády.

Mikeš předeslal, že pokud nové zdůvodnění opět nebude odpovídat požadavkům, nařízení NSS tentokrát zruší bez času na nápravu.

Vláda rovněž projedná Babišův návrh o dovolené navíc pro státní zaměstnance. Každý z nich, kdo se nechal od začátku roku naočkovat nebo ho teprve vakcinace čeká, by dostal dva volné dny. "Vláda zároveň uloží všem ministrům, aby dali dva dny volna dalším svým zaměstnancům, což se týká i ozbrojených sborů. Stačí, když se prokáží národním certifikátem nebo aplikací Tečka. A doporučíme to i všem krajům a obcím, a samozřejmě i firmám," nechal se slyšet Babiš.

Správkyně státní kasy Alena Schillerová (za ANO) se k tomu zatím nevyjádřila. Nápad už se ale setkal s tvrdou kritikou ekonomů a opozice, zaskočil i většinu firem.

Babišův kabinet by měl rovněž schválit konec předvstupních testů dětí od 6 do 12 let, i když se vracejí z červené nebo tmavě červené země. "Po návratu mohou hned na PCR test a pak klidně na další tábor. Souhlasí ministerstvo zdravotnictví i vnitra, zítra (v pátek, pozn. red.) má změnu posvětit vláda," informoval ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD).

