Vláda mimořádně zasedne, řešit by mohla i konec roušek ve školách

Na pátečním mimořádném jednání by vláda měla schválit změny v bezplatném testování. Od června by tak lidé místo antigenního testu jednou za tři dny měli nárok na dva PCR testy nebo čtyři antigenní měsíčně. Prodloužit by se z 90 na 180 dní mělo i období po prodělání covidu-19, kdy není nutné se testovat v práci nebo při návštěvě zahrádky. Tisková konference má začít ve 12 hodin, sledujte ji živě na TN.cz.