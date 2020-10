Vláda nabízí podporu dopravcům. "Peníze jsou potřeba jinde," namítají

Na stránkách ministerstva dopravy je od pondělí 26. října možné podat žádost v rámci podpory nepravidelné autobusové dopravy s názvem COVID-Bus. Dopravcům by se tak alespoň částečně vykompenzovaly ztráty za kritické jarní období. Ti se však z podpory příliš neradují. Uvítali by spíše, kdyby ministerstvo investovalo do běžných linkových spojů.