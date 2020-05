Uvolňování opatření není spravedlivé, vláda nás diskriminuje, zuří podniky!

Téměř měsíc od zahájení postupného uvolňování plošných opatření se rozvířila vážná debata o tom, zda jsou kroky vlády spravedlivé a logické. Třeba provozovatelé divadel si stěžují na to, že jsou víc omezováni z hlediska počtu návštěvníků než obchodní centra. Na tom, že by rozvolňování mělo probíhat rychleji, se shodují i někteří lékaři a opoziční politici.

Na jedné straně máme plné zahrádky lidí bez roušek, narvaná obchodní centra nebo farmářské trhy praskající ve švech. Naproti tomu jsou divadla nebo kina, kde může být maximálně 100 lidí. "Vnímám to jako nespravedlnost a nelogičnost, ty restrikce jsou nepochopitelné. Vidím kolem sebe, že jezdí plné autobusy lidí, mnohdy bez roušek. Nechápu, jakým způsobem se to uvolňování řídí," stěžuje si ředitel divadla Michal Kocourek.

Nespravedlnost cítí také třeba provozovatelé nočních podniků. Podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly budou mít i po otevření v poslední vlně 25. května omezenou otevírací dobu."Po mnoha hodinách je člověk ovlivněn, ztrácí zábrany. Určitě to nebude přes půlnoc, ta doba bude omezena třeba do 22 hodin," prohlásil Prymula.

Podle provozovatelů podniků je ale takové opatření diskriminující. "Poškozuje to zařízení, která jsou závislá na nočních provozech. Je to pro ně ekonomicky problém," tvrdí prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek.

"Všechny kluby v Praze otevírají kolem osmé a desáté hodiny večerní, takže nás to zlikviduje a položí. Za dvě hodiny nemůžeme vydělat tolik, aby nás to uživilo," vysvětluje provozovatelka baru Jitka Svobodová. "V klubech se nedají zachovat standardní pravidla, která máme pro jiné provozy - rozestupy a tak dále," tvrdí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Na nelogičnost upozorňují třeba i kadeřníci a ptají se, proč mohli otevřít až tři týdny po zprovoznění salónů pro psy. Kritizují také dvojitou ochranu dýchacích cest. "Je to náročné. Sama jsem zadýchaná, snažím se dávat si přestávky, hodně pít. Ten štít po chvíli klouže z čela, není to úplně komfortní. Ale kdo chce pracovat, musí se přizpůsobit a chvilku to vydržíme," říká majitelka kadeřnictví Kristýna Beránková.

Někteří lékaři by úplně zrušili nošení roušek venku a podivují se i nad uzavřením obchodních center. Naopak podporují ještě rychlejší rozvolnění. O tom mluví i opozice. "Je tu opravdu celá řada nelogičností a nejasností. Tohle je věc, která se moc dobře nezvládá," prohlásil poslanec Martin Kupka (ODS). Zatím to vypadá, že se rozvolňování do počtu nakažených nepromítá. Za posledních 14 dní počet nových případů denně nepřekročil jedno procento.

