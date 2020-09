Vláda navrhne zrušení superhrubé mzdy na dva roky. Potvrdil to Babiš

Vláda navrhne zrušení superhrubé mzdy pouze na dva roky. V sobotu to potvrdil premiér Andrej Babiš (ANO). Návrh dočasného zrušení superhrubé mzdy prosazoval prezident republiky Miloš Zeman.

"Myslíme si, že je to potřeba na dva roky, protože samozřejmě rozpočet na rok 2022 bude ještě připravovat naše vláda, ale po volbách potom ten, kdo vyhraje. Takže myslím, že je to dobře,“ řekl Babiš v České televizi.



V praxi by zrušení superhrubé mzdy znamenalo více peněz pro zaměstnance. Těm by totiž klesla daň z příjmu, a tím by se zvýšil jejich čistý výdělek.



Prezident Miloš Zeman na jedné ze schůzek s premiérem Andrejem Babišem nápad zrušit superhrubou mzdu kritizoval. Podle jeho argumentů dopad tohoto opatření do rozpočtu by byl příliš vysoký.



Ke zrušení superhrubé mzdy se kabinet zavázal ve svém programovém prohlášení. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) následně uvedla, že ke zrušení by mělo dojít od roku 2021.

Strany ANO a ČSSD se koncem srpna dohodly, že lidé, kteří vydělávají měsíčně přibližně do 139 tisíc korun hrubého, budou mít příjmy zdaněné 15 %. Ti, kteří vydělávají více, mají platit 23% daň.

