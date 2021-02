Vláda nouzový stav znovu vyhlásit nemůže, myslí si odborníci na právo

"Každý hejtman může požádat vládu o vyhlášení nouzového stavu, to ale podle mě nemůže přebít tu ústavní úpravu o bezpečnosti, která říká, že prodloužení nouzového stavu je možné jenom se souhlasem Poslanecké sněmovny,“ vysvětlil expert na ústavní právo Jan Wintr.

"Jestliže vláda má nějaké věcné důvody, proč je nutné sáhnout k mimořádným opatřením, tak tu možnost podle mého názoru má a je potom na Poslanecké sněmovně, jestli například ten nouzový stav znovu zruší, či případně vládě vysloví nedůvěru,“ informoval ústavní právník Jan Kudrna.

V souladu s Ústavou by prý bylo, kdyby byl nouzový stav vyhlášen později a mezitím by v krajích platil stav nebezpečí. "Kdyby po nějakou dobu byl stav nebezpečí a ukázal by se nedostatečný a hejtmani tak žádali o vyhlášení nouzového stavu, tak by ho mohla vyhlásit, buď tedy zase na celém území nebo na části území,“ pokračoval Wintr.

Shoda mezi právníky ale nepanuje v otázce, zda by případný nový nouzový stav mohl být vyhlášen ze stejného důvodu, jako ten, co v neděli skončí.

"Kdyby bylo zítra zemětřesení, tak samozřejmě může vláda vyhlásit nouzový stav okamžitě z důvodu zemětřesení, ale pokud by vyhlásila nouzový stav z důvodu pandemie, tak je to vlastně prodloužení nouzového stavu,“ dodal Wintr.

Na čem se ale shodují je, že by většina opatření mohla být platná na základě zákona o ochraně veřejného zdraví nebo stavu nebezpečí v krajích.