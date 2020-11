Vláda odmítla levné testy z Česka, tvrdí Flegr. Fake news, říká Babiš

Flegr tvrdí, že klinický DNA genetik a pedagog z Přírodovědecké fakulty UK Emanuel Žďárský v březnu vyvinul RT PCR test umožňující velkokapacitní testování na Covid ze slin. "Do současnosti provedl touto metodou asi 40 tisíc testů, přičemž citlivost testu je 95 %, specifita téměř 100 % a náklady na jeden test mohou být i pod 100 korun," tvrdí Flegr.

Žďárský prý tuto metodu nabídl zdarma Babišovi, Prymulovi i ministerstvu a dalším orgánům již 15., 16. a 23. března. Jeho přístroje by prý zvládly zpracovat až 200 tisíc vzorků denně. "Pan Prymula jeho nabídku okamžitě označil za nesmysl a na další urgence v následujících měsících ani on, ani jiní obeznámení už nereagovali," uvedl Flegr.



Premiér Andrej Babiš ale tvrdí, že jde o fake news. "Já jsem samozřejmě všechny e-maily od pana Žďárského přeposílal na Ministerstvo zdravotnictví České republiky a požádám nového pana ministra Jana Blatného, aby celou záležitost prověřil," uvedl Babiš.



Brání se i exministr Roman Prymula. "Doktor Žďárský byl pozván na ministerstvo na panel odborníků, kde měl obhájit svůj test. To se mu úplně nepodařilo," uvedl Prymula. Žďárský byl podle něj vyzván, aby svůj test certifikoval. "Dosud nemám zprávu, že by tak učinil, i když měl od března dostatek času, aby metodu nechal SZÚ schválit. To se nestalo. Pokud je někde chyba, tak pouze na jeho straně," tvrdí Prymula.



Flegr ale tvrdí, že v tomto případě certifikace není nutná, protože metodu Žďárský nabízí zdarma. "Certifikace je nutná jen pro komerční využívání. Komerčně není screenování populace zajímavé, a i proto metodu nabídl zdarma státu," uvedl biolog.