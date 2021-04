Vláda opomíjí vysoké školy, tvrdí studenti. Bouří se a sepsali petici

"Je tady celá řada oborů, které nemají výjimku dělat praxe. To mohou pouze lékařské a zdravotnické obory. Studenti biologických, psychologických a technických oborů jsou ti, které nemohou v podstatě studovat. Studenti tak nedokážou plnit předměty a pracovat na bakalářských nebo diplomových pracích," řekl pro TN.cz zástupce Akademického senátu Univerzity Karlovy David Hurný.

Studenti často musí v důsledku pandemické situace svá studia prodlužovat. To u některých může znamenat placení poplatků za nadstandardní délku studia. "Škola sice může tyto poplatky promíjet, ale pokud je budeme promíjet jako loni, nebudou peníze na stipendijní fondy, ze kterých se platí ti nejlepší studenti. Jde o prospěchová stipendia, finance na výjezdy," doplnil Hurný.

Akademický senát nevidí důvod, proč by neměla být obnovena praktická výuka. Studenti jsou podle všeho schopni dodržovat hygienická opatření, stejně jako je tomu v podnicích. Obnovení výuky má podle Hurného také plnou podporu ze strany rektora Univerzity Karlovy profesora Tomáše Zimy.

"Na otevření praktické výuky upozorňujeme měsíce. Nevidíme důvod, proč by pět studentů v laboratoři nemohlo pracovat na své magisterské práci. Nerozumím tomu, proč je to úplně stranou a nikde o tom člověk neslyší. Jde o budoucí generaci. Pokud budou nějaké finanční kompenzace, bylo by to jen pozitivní, samozřejmě je to otázka možností státního rozpočtu," vyjádřil se k situaci rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

"Uvědomujeme si, jak je důležité navrátit studentům praktickou výuku na vysokých školách. Proto v druhé části té první fáze rozvolňování chceme vrátit praktickou výuku. Nejdříve první stupně základních škol, a potom poslední ročníky vysokých škol s praktickou výukou. K ostatním ročníkům se dostaneme v další fázi rozvolňování. V pondělí o tom bude jednat vláda. Návrat posledních ročníků by pak měl být od 26. dubna," uvedla k situaci tisková mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

Mezi zákonné úpravy, které studenti požadují po vládě, patří pozastavení vyměřování poplatku za delší studium, posunutí maximální doby studia minimálně o období zavření vysokých škol a vytvoření kompenzační finanční podpory pro dotčené fakulty.



