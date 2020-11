Vláda PES nedodržuje, poukazuje opozice. Rozvolňování je chaotické

Protiepidemický systém PES udává postup pro rozvolňování opatření v jednotlivých sektorech. Má pět základních stupňů pohotovosti podle barev od nynější fialové do zelené. Přestože ho ministerstvo zdravotnictví spustilo teprve v pondělí, už teď někteří politici chtějí opatření rozvolňovat jinak, než jak PES dovoluje.

"Zásadní je, aby ten systém, když už vzniknul, platil a aby nedocházelo k jeho ostřelování už i ze samotných vládních lavic," prohlásil předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Například ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) se vyjádřil, že by uvítal otevřené obchody v neděli a vyšší počet zákazníků v prodejnách.

A přestože nižší stupeň pohotovosti, který by mohl platit od pondělí, počítá s dalším otevíráním škol, podle ministra školství se tak hned nestane. První školáci se vrátí do lavic příští středu, další až 30. listopadu.

A výjimku dostaly nečekaně i psí salony. "Pokud teď tady vzniká nějaká aktivita, která jde proti tabulce, tak si myslím, že to je špatně. Dohody dlouhodobě neplatí," okomentoval situaci bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) řekl, že je systém možné upravovat. On sám to ale nevidí rád. "Chci, aby ta tabulka platila tak dlouho, jak to bude možné," uvedl.

Pokud vláda 4. stupeň pohotovosti schválí, měl by PES od pondělí dovolovat například sportování venku v počtu šesti osob.