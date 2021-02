Vláda pořád mění plány! Ředitelé škol, hejtmani i žáci jsou naštvaní

Zatímco v sousedních zemích už žáci usedají do lavic, ti čeští jsou stále odkázaní na techniku. Že je epidemiologická situace špatná, uznávají pedagogové i studenti. Zároveň jim ale vadí, jak nepředvídatelně stát postupuje. "Jednou řeknou, že se do školy vrátíme a jednou, že ne," stěžuje si maturantka Magdalena.





Podle ředitelů škol navíc vláda začala řešit návrat dětí do lavic takzvaně za pět minut 12. "Sehnat antigenní testy a vymyslet jednotný postup není nic složitého a když to zvládne škola, tak by to mohlo zvládnout i ministerstvo," řekl ředitel základní školy Pod Žvahovem Jan Horkel.





Naštvaní jsou i hejtmani. Když před dvěma týdny žádali vládu o nouzový stav, tak znovuotevření škol bylo jejich podmínkou. Rozlítilo je i vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO), který vzájemnou dohodu shodil s tím, že nebude handlovat životy lidí za podmínky hejtmanů.





"Vzkaz od pana premiéra beru na vědomí a budu si ho pamatovat v budoucnosti až nás bude vláda potřebovat," uvedl například hejtman Libereckého kraje Martin Půta (STAN). "Myslím, že by se vláda měla zamyslet kolik životů nás stála její neschopnost," řekl hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS).

Na názor Michala Černého, se podívejte v reportáži TV Nova: