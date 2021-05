Vláda povolila provoz lanovek a vleků. Lyžaři mají ale letos už smůlu

Souvislá sněhová pokrývka a místy metr sněhu. Tak vypadají i v těchto dnech nejvyšší místa Jeseníků. A i když pohled na zasněženou sjezdovku láká snad všechny lyžaře, budou si muset nechat zajít chuť. A to přesto, že se v pondělí rozvolní vládní nařízení a vleky by se tak mohly rozjet.



Lyžařská sezóna totiž končí 30. dubna bez ohledu na sněhové podmínky. Kvůli hnízdění kosa horského nebo lindušky luční to ale není možné. Řada lidí tak vyrazila alespoň na běžky. A to i přesto, že je sníh už mokrý a začátkem května se odhrnuje z hlavní turistické trasy na Praděd.



"Je to v rámci ochrany přírody. Ochranáři to tak mají, všichni s tím tady žijeme. Je to možná i dobře. Dá se říct, že málokdy sníh vydržel tak dlouho, že by se lyžovalo až do posledního dubna," uvedl Jiří Hejtmánek z horské služby.



"Dá se to. Občas přeskočíte potůček a jinak se to dá. Je to parádní májové svezení," svěřil se pan Jan, který vyrazil na běžky.