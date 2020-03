Vláda přitvrzuje v opatřeních kvůli pendlerům, lidé zneužívali volnější model

Ministr vnitra Jan Hamáček po jednání vlády v živém vstupu pro TV Nova okomentoval nová opatření. Zejména se zaměřil na situaci na hranicích a pendlery. Podle něj se objevili lidé, kteří se za pendlery jen vydávají. Následně hovořil o zdravotnickém materiálu, který míří do České republiky.

Vláda po čtvrtečním jednání oznámila celou řadu nových opatření, jednou ze zásadních věcí je situace na hranicích. Už na tiskové konferenci zaznělo, že někteří pendleři systém zneužívají a nedodržují stanovená pravidla. Dokonce se našli tací, kteří se za pendlery vydávali.

"Řešili jsme situaci na hranicích, což je moje gesce, a tam opravdu musíme přitvrdit vůči pendlerům, protože celá řada lidí zneužívá ten relativně volný model a ne vždy ti, kteří přechází hranice a tvrdí, že jsou pendleři, pendleři jsou," popsal ministr vnitra Jan Hamáček.

Od soboty budou podle nového nařízení pendleři dostávat speciální povolení, na které policie vyznačí výstup ze země a vstup do země. "Pro ty budoucí dny bude povinnost nosit ho s sebou, takže bude jasné, zda ten člověk opravdu pravidelně překračuje hranice za prací, nebo nikoliv," vysvětlil Hamáček.

Do České republiky by měly brzy dorazit zdravotnické prostředky z Číny. Podle Hamáčka je aktuálně nakoupen materiál, který by měl postupně dorazit a celkem vydržet na dobu zhruba dvou až tří týdnů. Jedná se o dlouhodobém zásobování.