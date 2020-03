Vláda prodloužila celostátní karanténu do prvního dubna. Předseda vlády Andrej Babiš ve svém včerejším projevu poděkoval lidem za respektování mimořádných opatření. Děti se do škol nejspíš vrátí až v polovině května, ale pokud se tak nestane, hrozí že by se maturity vůbec nekonaly.