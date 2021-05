Vláda projedná další rozvolňování! Týká se respirátorů i restaurací

Vláda se ve 14 hodin sejde, aby projednala další úpravy některých protiepidemických opatření. Zaměřit se chce nejen na očkování, ale i na plošné testování ve firmách nebo rozvolňování v restauracích a v kultuře.

Jednání vlády se tentokrát nezúčastní premiér Andrej Babiš (ANO), který se chystá do Bruselu na jednání o vývoji pandemie covid-19, klimatické politice a vztazích s Ruskem.

Testování ve firmách

Pojišťovny aktuálně hradí jeden antigenní test za tři dny. Hlavní hygienička Pavla Svrčinová ale navrhla, aby se frekvence testování snížila. Už v minulosti se mluvilo o tom, že by pojišťovny proplácely jen jeden antigenní test týdně a jeden PCR test za dva týdny.

"V současnosti se zvažuje několik variant, buď zkrácení testování jako takového, anebo prodloužení intervalů mezi jednotlivými testy. Třeba při zavedení PCR testů by to mohlo být jednou za 14 dní," prohlásil už dříve ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO).

Nošení roušek a respirátorů v létě

Ministři také projednají otázku nošení roušek a respirátorů v létě. Podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové by měla být ochrana dýchacích cest povinná ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Jestli ale bude povinné nosit roušky v obchodech a v hromadné dopravě, zatím jasné není.

Otevírání vnitřních prostorů

Kabinet by také mohl projednávat otevírání vnitřních prostorů restaurací a šaten na sportovištích. Ty by se mohly otevřít 14. června.

Amatérské sporty

Ministři by se také mohli zabývat dalším rozvolňováním v oblasti amatérského sportu. Už dříve premiér Andrej Babiš avizoval, že by se od 31. května mohly obnovit amatérské soutěže. Venku by mohlo najednou sportovat až 150 lidí, uvnitř pak 75. Bez omezení by pak mohly otevřít zoologické a botanické zahrady.

Další body programu

Premiér Andrej Babiš v neděli také avizoval, že 31. května by se měly bez omezení otevřít zoologické a botanické zahrady.

Hlavní hygienička Pavla Svrčinová navíc prohlásila, že od 31. května by se mohly otevřít venkovní bazény a od 14. června by i vnitřní bazény a wellness.

Ministryně financí Alena Schillerová ve Snídani s Novou prozradila, že na pondělním jednání vlády mimo jiné navrhne, aby ženy s nízkými příjmy dostávaly prostřednictvím Správy státních hmotných rezerv (SSHR) menstruační potřeby zdarma. Podle Schillerové je v Česku aktuálně 70 tisíc dívek a žen, které nemají peníze na to, aby si mohly zakoupit vložky nebo tampony.