Vláda projedná rouškovné, superhrubou mzdu i nový stavební zákon

Ministři by měli v pondělí začít jednat od 14:00 ve Strakově akademii. Kromě již zmiňovaného stavebního zákona, který má podpořit a zrychlit výstavbu v České republice, se budou ministři zabývat i například zrušením superhrubé mzdy.

O zrušení superhrubé mzdy informoval ministr vnitra Jan Hamáček v exkluzivním rozhovoru pro TV Nova v neděli a prozradil, jaké jsou nejpravděpodobnější varianty. Jak by měla podoba vypadat, se dočtete ZDE.

Na pondělním jednání vlády by měl také padnou návrh na takzvané rouškovné. Jednorázový bonus ve výši 6000 korun by ještě letos mohli dostat senioři.

"Já v pondělí předložím na vládu jednorázový důchodový bonus ve výši 6 tisíc korun, my tomu říkáme rouškovné. Pevně doufám, že se to podaří schválit, my bychom chtěli, aby to dostali ještě letos před Vánocemi," řekla Maláčová televizi Nova. Více se dozvíte ZDE.

Tisková konference po jednání vlády je naplánovaná na 16:00, přesný čas se může s ohledem na průběh jednání měnit. Konferenci budete moci sledovat na TN.cz živě.