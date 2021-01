Dnes 18. ledna se v podcastu Televizních novin dozvíte, jaké obchody by mohly od úterý opět otevřít. Vláda dnes projedná zmírnění opatření. Zjistíte, jak by se do očkovací strategie mohly zapojit lékárny, a také si poslechnete, jakými projevy můžete trpět po prodělání covidu-19.