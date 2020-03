Vláda radí, jak se chovat v karanténě. Na tohle všechno si dejte pozor!

Rada, aby lidé v domácí karanténě opravdu zůstali doma, asi nepřekvapí. Pokud jde o vyřizování nákupů, na to budete potřebovat pomoc někoho dalšího.

"Také si můžete nákup objednat telefonicky nebo mailem (online). V instrukcích pro dodání zboží musí být uvedeno, že nákup má být ponechán venku nebo na verandě nebo na jiném vhodném místě," nabádá ministerstvo zdravotnictví.

Důležité je izolovat se od ostatních členů domácnosti - to znamená ideálně mít pro sebe pokoj s oknem a stále mít zavřené dveře. A také oddělenou koupelnu, je-li to možné.

Celý manuál najdete na stránkách ministerstva zdravotnictví TADY.

"Pokud sdílíte koupelnu s ostatními, je nezbytný pravidelný úklid. Pokud nemáte k dispozici samostatnou koupelnu, měla by osoba v domácí izolaci používat zařízení jako poslední, a poté by měla koupelnu řádně uklidit. Musí používat vlastní ručníky, které nepoužívají další členové domácnosti, a to jak pro osušení po koupání nebo sprchování, tak pro účely hygieny rukou," varuje ministerstvo.

Jídlo jezte u sebe v pokoji, nádobí myjte ručně v horké vodě a používejte dostatečné množství saponátu a vlastní utěrku.

Pokud se vám přitíží (objeví se horečka, kašel, dušnost), kontaktujte svého lékaře nejprve telefonem, nejezděte hned za ním. Případně volejte linku 112.

"Pokud potřebujete poradit v souvislosti s koronavirem, jsou k dispozici nonstop linky Státního zdravotního ústavu 724 810 106 nebo 725 191 367 nebo 725 191 370. K dispozici jsou i infolinky jednotlivých krajských hygienických stanic.

"Pokud jste dostali ústní roušku, měli byste ji nosit v případě, že pobýváte ve stejné místnosti s jinými lidmi i v případě návštěvy poskytovatele zdravotní péče. Pokud nemůžete nosit ústní roušku, měli by ji nosit lidé, kteří s vámi žijí, pokud jsou s vámi ve stejné místnosti," píše se s manuálu.

Při kašli i kýchání mají podle ministerstva lidé v karanténě i ti, kteří o ně pečují, používat jednorázové kapesníky, které následně skončí v pytli na odpadky. Po jejich použití je důležité si důkladně umýt ruce vodou a mýdlem a pečlivě je osušit.

Mytí rukou je důležité obecně a má trvat minimálně 20 sekund. Nedotýkejte se očí, nosu a úst nemytýma rukama.

Pokud jde o předměty běžné potřeby (například skleničky, šálky, kuchyňské náčiní, ručníky, ložní prádlo), nesdílejte je s ostatními členy domácnosti. Toto pravidlo platí i pro ty, kteří se starají o někoho ze svých blízkých. Věci důkladně omývejte.

Prádlo, povlečení a ručníky by měly být uloženy v plastovém pytli a vyprány, jakmile bude známo, že testy na koronavirus jsou negativní. Pokud to není možné a musíte prádlo prát, držte se specifických postupů.

"Vyperte prádlo pomocí pracího prostředku při nejvyšší možné teplotě vhodné pro danou tkaninu. Vhodné jsou teploty nad 60 °C. Pokud je to možné, sušte a žehlete prádlo na nejvyšší možnou teplotu vhodnou pro danou tkaninu. Při manipulaci se znečištěnými materiály používejte jednorázové rukavice a plastovou zástěru a očistěte všechny povrchy v okolí pračky.Prádlo nenoste do veřejné prádelny. Po manipulaci se špinavým prádlem si důkladně umyjte ruce mýdlem a vodou," radí experti.

Ministerstvo také důkladně varuje před zvaním návštěv. Pokud máte dojem, že je návštěva nezbytná, poraďte se s lékařem. Pokud si potřebujete s někým promluvit, zavolejte mu. Minimalizujte kontakt s domácími zvířaty. Pokud se mu nevyhnete, myjte si předtím i potom ruce.

Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) od osoby v izolaci by měl být uložen v plastovém pytli na odpadky a po naplnění musí být pevně zavázán. Plastový pytel by pak měl být vložen do druhého pytle a zavázán a až poté dán do kontejneru na odpad.

Lidé v karanténě mají také věnovat zvýšenou pozornost příznakům onemocnění. Pokud se jim přitíží tak, že si musejí volat sanitku, vždycky mají operátora tísňové linky informovat, že jsou v karanténě či testovaní na koronavirus.

