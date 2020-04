Vláda řeší výjimky z nošení roušek. Podporu by mohly získat firmy s r. o.

Ve čtvrtek odpoledne se sešla vláda, která by měla na jednání oficiálně prodloužit nouzový stav. Ministři mají probrat další výjimky v nošení roušek a také třeba odměny pro zaměstnance v sociálních službách.

Vláda by měla potvrdit prodloužení nouzového stavu schválené Sněmovnou do 17. května. Jednat by měla i o dalších výjimkách v nošení roušek mimo bydliště. Tu zatím mají sportovci ve venkovních areálech nebo členové domácnosti jedoucí v jednom autě.

"O rouškách se vede velká debata na internetu, kde přesně se mají nosit, kde nemají," uvedl už dříve ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Podle vládního nařízení by totiž roušku měli nosit i běžci nebo cyklisté v lese, politici ale mluvili o opaku. Nově by mohli výjimku dostat astmatici. Kdo další, není jasné.

Vláda se mimo to bude zabývat například i jednorázovou podporou malých firem s ručením omezením. "V první fázi jsme řešili zaměstnance, OSVČ a teď dochází na minoritní skupiny," vysvětlila ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), proč budou věc řešit až nyní.

Vláda bude projednávat i odměny pro zaměstnance sociálních služeb. Zatímco ministr vnitra se po pondělní vládě radoval, že na přesčasy a odměny pro policisty a hasiče dostal navíc 1,2 miliardy korun, ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) se s ministryní financí zatím nedomluvila.

"Já doufám, že tento týden se ještě posuneme a schválíme ten mimořádný dotační titul," prohlásila Maláčová v pondělí. Pro zaměstnance v sociálních službách chce vyjednat příplatky až 45 tisíc korun. Vláda se sešla ve 14 hodin, opět prostřednictvím videokonference.