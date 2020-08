Vláda řeší ochranu zemědělské půdy a distanční vzdělávání ve školách

Na svém pondělním jednání se vláda kromě opatření spojených s koronavirem zabývá i dalšími zákony. Mezi body jednání byl zákon o Polici České republiky, o vysokých školách či provozu na pozemních komunikacích, který řeší nový bodový systém. O tom již ministerstvo dopravy informovalo, že jej vláda schválila, více se dočtete v tomto článku na TN.cz. Vláda rovněž řešila distanční vzdělávání na školách.

Vláda se zabývá také poslaneckým návrhem na ochranu půdy. Zákon by omezoval vyjímání kvalitní ornice z fondu pro stavby pro obchod, výrobu a skladování.

"Skvělá zpráva! Shodli jsme se s odbornými lékařskými společnostmi, že ženy po dovršení 35 a 45 let by měly mít preventivní test na karcinom děložního čípku zdarma. Náš záměr podpořily také zdravotní pojišťovny," uvedl v pondělí ministr zdravotnictví Vojtěch Adam (za ANO).

"Navrhuji snížení platů ústavních činitelů na čtyřnásobek minímální mzdy. A minimálka by se měla valorizovat automaticky dle vývoje mezd. Poslancům by se tak plat snížil o cca 22 000. Doufám, že ANO a Piráti to podpoří, zmrazení je pouze ústupová varianta. Návrh jsme vyslali k připomínkám," uvedla ministryně sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).



Dalším bodem jednání vlády jsou změny v systému hlasování v říjnových krajských a senátních volbách. Zapojit se zřejmě budou moci ti občané, kteří jsou v karanténě. Novela zákona počítá s možností hlasování z auta, zřízením volebních okrsků v uzavřených domovech pro seniory i výjezdovými komisemi.



Členové volebních a sčítacích komisí by se podle návrhu také měli dočkat navýšení odměn o 500 korun. Vytvoření speciálních volebních komisí by mělo vyjít na zhruba 9,5 milionů korun. Odměny na dalších 56 milionů korun. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) vyčíslila letošní volební rozpočet na 450 milionů korun. To je o téměř 150 milionů víc než před čtyřmi lety.