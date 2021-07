Miliony dávek do ciziny? Vláda rozhodne o darování vakcín proti covidu

Schůze vlády by měla začít v pondělí ve 14:00, ministři a premiér se sejdou v Hrzánském paláci, aby projednali celou řadu věcí. Na programu je několik poslaneckých návrhů na změnu legislativy.

Kromě nich vláda projedná Zprávu o stavu kybernetické bezpečnosti České republiky za rok 2020 či návrh na vykoupení kolekce významných kubistických uměleckých děl do vlastnictví státu.

Na programu by mělo být také darování několika milionů dávek vakcín. Zájem o očkování v Česku slábne a některým vakcínám brzy končí trvanlivost. Jde o očkovácí látky všech firem.

"Na stole je návrh 250 tisíc jako dar pro Vietnam, 20 tisíc dar pro Tchaj-wan. Budeme také vracet vakcíny, které nám půjčilo hlavně Maďarsko a Rakousko," uvedl už dříve premiér Andrej Babiš (ANO). Milion vakcín Česko přenechá sousednímu Slovensku.

"My jim propustíme naši kvótu, to znamená, že nemusíme tu naši vakcínu převzít a zaplatit ji, ale že si to vezmou Slováci a o to se sníží náš závazek v těch vakcínách," vysvětlil Babiš.

V Česku už bylo podáno téměř 10 milionů očkovacích dávek, nejvíce se očkuje látkou Comirnaty od firmy Pfizer. Ukončené očkování má v ČR skoro 4,6 milionu lidí.

Více o darování vakcín do zahraničí se dozvíte v reportáži TV Nova: